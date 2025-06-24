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    24 июня 2025, 19:15 • Общество

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Крутиков

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации?

    Командование ВСУ создало для обороны Сум специальную группу и назначило ответственного за возведение фортификационных сооружений. Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. «Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр», – сообщил он. Неудивительно: на некоторых участках ВС РФ находятся в 20 км от Сум.

    Также Сырский анонсировал окончание перехода на корпусную систему для «улучшения координации» ВСУ. Первый такой корпус, то есть в понимании Сырского, объединение двух и более бригад или разрозненных сил под общим командованием, главком ВСУ как раз формирует именно на Сумском направлении. За несколько недель туда переброшены последние резервы ВСУ, включая как бы элитные (по факту уже не очень из-за обилия в новых составах этих бригад мобилизованных и «бусифицированных») бригады «Айдар» (24-я ошбр) («Айдар» признан террористической организацией, запрещен в РФ) и «Магура» (47-я ошбр), в дополнение к остаткам разбитой в Курской области 158-й омбр и силам теробороны.

    Корпусная система имении Сырского на земле никаких улучшений не дала, кроме увеличения генеральских должностей. Не очень понятно, и как эта новая вертикаль командования будет встроена в систему командования направлений, особенно при полном отсутствии резервов и свободных сил для маневрирования.

    Первые полевые штабы бригад корпуса уже передислоцированы ближе к линии боевого соприкосновения (ЛБС), причем отрабатывать эту систему ВСУ намерены именно на Слобожанщине. Общая численность того, что сейчас в Киеве называют корпусом Северо-Слобожанского направления, то есть в Сумской и частично Черниговской областях, предположительно достигла уже 50 тыс. человек. Они сконцентрированы на довольно узком фронте со сложным рельефом местности (лесистая территория, разреженная реками). Это максимум того, что ВСУ может на данный момент собрать на одном направлении. Резервы практически полностью исчерпаны, о создании каких-то механизированных кулаков нет и речи.

    Ранее аналитики предполагали, что речь может идти даже о попытке ВСУ провести локальную медийную наступательную операцию с целью выдавить ВС РФ из постепенно формирующейся зоны безопасности в Сумской области вдоль границы с Россией и даже снова зайти на территорию России.

    Но в реальности получилась скорее пародия на украинский контрнаступ образца лета 2023 года.

    Попытка локального контрнаступа ВСУ свелась к встречным боям за села Андреевка и Юнаковка, а также к попыткам противника просочиться на российскую территорию в районе сел Теткино и Глушково. 22 июня части 158-й бригады ВСУ также пытались зайти на территорию РФ от Бессаловки Сумской области.

    Эффект этой операции оказался скромный. Украинские подразделения потеряли много живой силы и отошли. В результате ВС РФ оставили две улицы в Юнаковке, а в небольшой и стоящей на отшибе Андреевке продолжаются встречные бои. При этом Юнаковка уже потеряла свою ключевую роль на этом участке, а основное движение ВС РФ теперь приходится на район соседней Яблоновки с выходом на трассы на Сумы и в лесистую зону перед областным центром (линия сел Хотень и Писаревка на трассе Суджа – Сумы).

    Провисает и анонсированная оборона Сум. Новая оборонительная тактика ВСУ при Сырском свелась к так называемым лисьим норам. Сначала ВСУ перешли к ротным опорным пунктам, затем – к взводным, а теперь наиболее эффективной позицией считается опорный пункт максимум на отделение, то есть та самая «лисья нора». Сырский объясняет это «защитой от дронов», но на практике изолированность «лисьих нор» приводит к их окружению и потере. Оборона противника на Сумском направлении на некоторых участках держится исключительно на обилии дронов, которые прикрывают те направления, которые не удерживаются сплошной линией боевого соприкосновения.

    Формировать крупные оборонительные пункты на новом месте противник уже не в состоянии. Средств огневой поддержки пехоты у украинских войск тоже поубавилось.

    Отдельно надо упомянуть недавние ракетные удары, нанесенные российскими войсками по складам в Киеве и его пригородах. Дело в том, что ВСУ несколько месяцев именно там накапливали боезапас, который предназначался как раз для «контрнаступа» в Сумской области. Сейчас же новый «Сумский корпус» оказался практически без огневой поддержки пехоты.

    Надо сказать, что именно на Сумском направлении сложилась уникальная ситуация: боевые действия идут в основном вдоль нескольких автомобильных трасс и по руслам речушек на узком участке фронта от Кондратовки до Юнаковки. Все, что левее вплоть до Мирополья – большая серая зона, которую противник контролирует в основном именно дронами. На этом участке ВСУ оперируют только малыми группами от сел Малая и Большая Рыбицы в сторону Мирополья и не более того. А отдельные пикапы с противником легко выявляются и уничтожаются ежедневно.

    Ошибкой Сырского и нового корпусного командования стала и большая концентрация живой силы ВСУ на глубину этого самого участка Кондратовка – Юнаковка без огневого прикрытия и эффективной ПВО. В результате ВС РФ удачно накрывают прифронтовые и тыловые скопления живой силы противника, как это было недавно на полигоне в Сумах. Также удары наносятся в глубину позиций ВСУ – по Шостке, Конотопу и даже Нежину в Черниговской области. Нежин вообще превращен в одну из крупных тыловых баз с учебными центрами, танковым полигоном и тренировочными лагерями. Удар ВС РФ «Искандером» пришелся как раз по танковому полигону.

    При этом качество новобранцев в бывших элитных бригадах «Айдар» и «Магура» оставляет желать лучшего. В соцсетях мобилизованные в эти бригады открыто говорят о массовом дезертирстве и деморализованном состоянии личного состава.

    Особо негативно сказываются на состоянии противника большие потери. Например, по ряду данных, в одиннадцати подряд штурмах противником Андреевки участвовали 80 солдат противника, из которых 30 были уничтожены, а 30 остались лежать ранеными. И это не самый важный участок этой зоны.

    ВСУ утратили на этом направлении в результате курской авантюры не только имевшиеся резервы, но и возможность маневрировать свободными частями, что они делали все предыдущие кампании с целью затыкания дыр. Как результат ВС РФ сохраняют и стратегическую инициативу в целом по всей линии боевого соприкосновения, и тактически на формирующих новых участках наступления. Сумское направление собирает на себя резервы, которые ВСУ накапливали для других направлений.

    «В район Сум перебрасываются подразделения не только с линии боестолкновения, которая проходит по границе ДНР, но и те подразделения, которые сегодня прошли минимальное обучение – тех граждан Украины, которых выловили на улицах, и тех, которых вернули силой из-за границы»,

    подтверждает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Все это непосредственно влияет на положение на других участках ЛБС.

    Например, резко активизировалось Северское направление в районе «мертвого леса» – бывшего Серебрянского лесничества. На прошлой неделе ВС РФ вошли в населенный пункт Серебрянка. Фронт отодвигается в сторону Северска и далее на Красный Лиман, что создает для противника угрозу новой линии движения на Славянско-Краматорскую агломерацию. На Купянском направлении занята Московка – западный пригород города, тем самым сформирован полуохват Купянска – и судьба города уже предрешена.

    В последние несколько дней серьезные подвижки произошли в Часовом Яре, где практически зачищен центр города, бои переместились в микрорайон Шевченковский, а южнее уже за поселок Ступочки в направлении Константиновки. Кроме того, высвободившиеся части российских десантников стали развивать движение на север-запад от города в направлении села Майское, то есть по прямой на Краматорск и Славянск.

    Продолжаются активные наступательные действия по охвату Константиновки, западнее вслед за выходом на границу Днепропетровской области зачищаются старые позиции противника на территории западной части ДНР. Развивается и операция по охвату Красноармейска (Покровска). Активизировались и боевые действия в пригородах Гуляйполя и Орехова, особенно в районе Малой Токмачки.

    Если Киев пытался приурочить попытку «контрнаступа» в Сумской области и вдоль российской границы к саммиту НАТО в Гааге, то ВС РФ какими-либо датами и сроками не оперируют. Операции в Сумской области по созданию буферной зоны, которая, возможно, как сказал Владимир Путин, может включать и сами Сумы, не только «съела» последние резервы ВСУ, но и создала предпосылки для изменения конфигурации линии фронта даже на самых отделенных от Слобожанщины направлениях.

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