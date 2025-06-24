Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил о переброске Вооруженными силами Украины бойцов из Донецкой народной республики и новобранцев в Сумскую область. «В район Сум перебрасываются подразделения не только с линии боестолкновения, которая проходит по границе ДНР, но и те подразделения, которые сегодня прошли минимальное обучение – тех граждан Украины, которых выловили на улицах, и тех, которые вернули силой из-за границы», – заявил Водолацкий.

Депутат отметил, что в данный момент в регион прибывают малообученные новобранцы, собранные как внутри страны, так и возвращенные с территории других государств. Их задача – усилить позиции ВСУ и удержать область под контролем. Водолацкий подчеркнул, что Киев формирует новые подразделения, используя для этого людей, не имеющих полноценной военной подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на сумском направлении, но потерпели неудачу. Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на том же участке. Ракетные войска также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.