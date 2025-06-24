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    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    6 комментариев
    24 июня 2025, 06:45 • Новости дня

    Водолацкий сообщил о переброске ВСУ новобранцев под Сумы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    Как передает ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил о переброске Вооруженными силами Украины бойцов из Донецкой народной республики и новобранцев в Сумскую область. «В район Сум перебрасываются подразделения не только с линии боестолкновения, которая проходит по границе ДНР, но и те подразделения, которые сегодня прошли минимальное обучение – тех граждан Украины, которых выловили на улицах, и тех, которые вернули силой из-за границы», – заявил Водолацкий.

    Депутат отметил, что в данный момент в регион прибывают малообученные новобранцы, собранные как внутри страны, так и возвращенные с территории других государств. Их задача – усилить позиции ВСУ и удержать область под контролем. Водолацкий подчеркнул, что Киев формирует новые подразделения, используя для этого людей, не имеющих полноценной военной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на сумском направлении, но потерпели неудачу. Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на том же участке. Ракетные войска также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.

    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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    23 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

    По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.

    Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    23 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

    По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».

    Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.

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    23 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 23 БПЛА над тремя областями

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над тремя областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, причем 14 из них – над Ростовской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в ночь на 23 июня силы ПВО России уничтожили 23 ударных беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. В Ростовской области сбиты 14 аппаратов, в Волгоградской – пять, в Астраханской – четыре дрона.

    В сообщении Минобороны также указывается, что с 22:00 22 июня по 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА, из которых 13 сбиты над Ростовской областью, два – над Астраханской, один – над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    Силами ПВО вечером в воскресенье были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

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    23 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило неукомплектованные части под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ в спешке направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сообщили в силовых структурах.

    По данным силовых структур, командование ВСУ спешно направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы попытаться сдержать российское наступление, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эта бригада была сформирована в прошлом году и сейчас оснащена вооружением лишь на 30%, а личным составом – на 70%.

    По информации собеседника агентства, подразделение перебрасывалось в условиях нехватки времени и средств. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ВС России освободили уже 14 населенных пунктов в Сумской области.

    СМИ сообщали, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ведут активные бои почти в десяти поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими военными не стоит задача взять под контроль город Сумы, но не исключил такого хода развития событий.

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    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР

    Марочко заявил о потерях и отступлении ВСУ и продвижении армии России в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за минувшую неделю оставили стратегические позиции на рубежах Луганской народной республики, несмотря на попытки стабилизировать фронт, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что военные формирования Украины всю неделю оставляли занятые позиции и теряли стратегические высоты на рубежах Луганской народной республики, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта, попытки украинского командования стабилизировать фронт успеха не имели: противник нес значительные потери в вооружении, технике и живой силе.

    Марочко отметил, что российские силы не только улучшили тактическое положение по переднему краю, но и продвинулись в глубину обороны противника. Он также уточнил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, а группировка «Запад» – населенные пункты Московка и Долгенькое в Харьковской области.

    Эксперт сообщил, что за минувшую неделю в боях на рубежах ЛНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными 4,1 тыс. солдат и иностранных наемников – это на 255 человек больше, чем неделей ранее. Основные потери в живой силе украинская сторона понесла в зоне ответственности группы войск «Запад».

    Кроме того, по его информации, за указанный период российская армия уничтожила два танка, 40 орудий полевой артиллерии, 21 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, около 140 различных боевых машин, а также 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над Редкодубом в Харьковской области.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что на территории ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

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    23 июня 2025, 09:56 • Новости дня
    Пушилин: ВС России освободили все пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году

    Пушилин сообщил об освобождении всех ключевых пунктов контрнаступления ВСУ 2023 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с освобождением поселка Перебудово российские силы завершили освобождение всех населенных пунктов, откуда украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году, передает ТАСС.

    Пушилин уточнил, что за последнюю неделю были освобождены Ульяновка, Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудово, который на русском языке называется Перестройка.

    «С его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эти изменения на линии фронта являются достаточно знаковыми для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска сосредоточили дополнительные силы в населенном пункте Котлино к западу от Красноармейска в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.

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    23 июня 2025, 07:03 • Новости дня
    Сальдо заявил о переоборудовании высоток Херсона под базы БПЛА ВСУ

    Сальдо сообщил о переоборудовании ВСУ высоток Херсона под пункты управления БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Высотные здания на высоком берегу Днепра в Херсоне используются украинскими военными для управления беспилотниками, что затрудняет восстановление гражданской жизни, сообщил на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ВСУ переоборудуют многоэтажные дома в Херсоне под пункты управления беспилотными летательными аппаратами, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что город расположен на высоком берегу, выше левого берега Днепра, а высотные здания дают преимущество для развертывания систем управления БПЛА.

    По его словам, украинские военные используют эти здания «беспринципно», что серьезно мешает возвращению мирной жизни на территории города. Сальдо подчеркнул, что такие действия создают дополнительные сложности для местных жителей и власти региона.

    Ранее ВС России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне, где находился пункт управления беспилотниками, а также зарубежные советники, наемники и офицеры ВСУ.

    Администрация Херсона, назначенная Киевом, покинула город, уничтожив часть документации перед уходом.

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    23 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    Ударом дрона ВСУ в Белгородской области ранены две женщины

    В Грайвороне Белгородской области украинские боевики ранили мирную жительницу и бойца самообороны

    Tекст: Евгения Караваева

    В Грайворонском округе Белгородской области пострадали мирная жительница и боец самообороны, обе женщины получили травмы различной степени тяжести.

    В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал частный жилой дом, в результате ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков своем Telegram-канале.

    Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи жительницу отпустили на амбулаторное лечение. Из-за взрыва дрона в доме повреждена кровля.

    В селе Мокрая Орловка под огонь попала боец местной самообороны. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Ее доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, затем планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал подросток. За сутки ВСУ выпустили по региону почти 100 снарядов. Семь мирных граждан получили ранения.

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    23 июня 2025, 09:47 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ к западу от Красноармейска

    Пушилин: ВСУ перебросили резервы в район Котлино к западу от Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска сосредоточили дополнительные силы в населенном пункте Котлино, расположенном к западу от Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Котлино к западу от Красноармейска в ДНР, передает ТАСС.

    Он отметил, что на Красноармейском направлении сохраняется сложная обстановка: противник оказывает сопротивление, перебрасывает резервы и предпринимает попытки контратаковать в районе Котлино.

    По словам главы ДНР, российские войска улучшили свои позиции в Часовом Яре и на краснолиманском участке. Он добавил, что в Часовом Яре продолжаются городские бои, а в районе населенного пункта Ступочки сохраняется высокая активность боевых действий. Несмотря на это, Пушилин указал на то, что российские силы занимают более выгодные позиции и на Краснолиманском направлении.

    Ранее Пушилин заявил, что подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.

    На Красноармейском направлении и в районе Часова Яра отмечено присутствие двух нацбатальонов, которые действуют в качестве заградотрядов против солдат ВСУ.

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    23 июня 2025, 10:50 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об уничтожении «Ланцетом» танка Abrams в Сумской области

    «Северяне» сообщили о подбитом «Ланцетом» танке Abrams ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    После удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Американский танк Abrams, находящийся на вооружении украинской армии, был уничтожен в Сумской области после удара разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет», сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Сообщается, что бронемашина была замаскирована в лесополосе недалеко от поселка Краснополье. Экипаж беспилотника ZALA Z-16 провел разведку и зафиксировал точное попадание по танку, что подтверждается кадрами объективного контроля.

    Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, на территории проведения спецоперации расчеты ZALA «Ланцет» поразили с помощью барражирующих боеприпасов более 400 танков украинской армии.

    В число уничтоженной техники входит свыше 50 единиц натовских машин, включая американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    23 июня 2025, 18:54 • Новости дня
    Песков сообщил о сроках третьего раунда переговоров с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

    Ожидания по определению сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что на этой неделе могут появиться предварительные даты встречи

    «Мы ожидаем, что какие-то прикидки на этой неделе по третьему раунду будут», – сказал Песков.

    На вопрос о том, станет ли известно время проведения переговоров до начала июля, представитель Кремля отметил, что «сейчас трудно гадать, но какие-то даты должны появиться». Ранее не уточнялись возможные даты нового этапа переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поддерживать связь по необходимости.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    Помощник президента России Владимир Мединский признался, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной.

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    24 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске
    Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске
    @ Воробьев LIVE/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в жилом доме в Красногорске произошел после того, как в него попал беспилотник, пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Пострадавшие доставлены в больницу. 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги, его жизнь находится вне опасности. «Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», – сообщил Воробьев в Telegram.

    Воробьев заверил, что власти предпринимают все необходимые шаги «для восстановления сгоревшей квартиры». Из-за пожара было эвакуировано около 100 человек. Воробьев уточнил, что все они сами вышли из дома.

    Кроме того, по словам губернатора, два БПЛА было уничтожено над Волоколамским и Можайским городскими округами – пострадавших нет.

    Напомним, главк МЧС России по Московской области сообщил, что был частично разрушен вентилируемый фасад дома, повреждено остекление. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО уничтожены два беспилотника, летевших на столицу.

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

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    Китай топит самого богатого человека Франции

    «Cамый большой кризис в истории». Такими словами финансовые аналитики описывают происходящее с компанией, которая еще недавно была самой дорогой во Франции, а ее хозяин – самым богатым человеком планеты. О чем идет речь и при чем тут события, происходящие в далеком от Европы Китае? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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