Марочко заявил о потерях и отступлении ВСУ и продвижении армии России в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

Марочко заявил, что военные формирования Украины всю неделю оставляли занятые позиции и теряли стратегические высоты на рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

По словам военного эксперта, попытки украинского командования стабилизировать фронт успеха не имели: противник нес значительные потери в вооружении, технике и живой силе.

Марочко отметил, что российские силы не только улучшили тактическое положение по переднему краю, но и продвинулись в глубину обороны противника. Он также уточнил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области, а группировка «Запад» – населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области.

Эксперт сообщил, что за минувшую неделю в боях на рубежах ЛНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными 4,1 тыс. солдат и иностранных наемников – это на 255 человек больше, чем неделей ранее. Основные потери в живой силе украинская сторона понесла в зоне ответственности группы войск «Запад».

Кроме того, по его информации, за указанный период российская армия уничтожила два танка, 40 орудий полевой артиллерии, 21 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, около 140 различных боевых машин, а также 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над Редкодубом в Харьковской области.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что на территории ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.