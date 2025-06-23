Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР
Марочко заявил о потерях и отступлении ВСУ и продвижении армии России в ЛНР
Украинские войска за минувшую неделю оставили стратегические позиции на рубежах Луганской Народной Республики, несмотря на попытки стабилизировать фронт, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко заявил, что военные формирования Украины всю неделю оставляли занятые позиции и теряли стратегические высоты на рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС.
По словам военного эксперта, попытки украинского командования стабилизировать фронт успеха не имели: противник нес значительные потери в вооружении, технике и живой силе.
Марочко отметил, что российские силы не только улучшили тактическое положение по переднему краю, но и продвинулись в глубину обороны противника. Он также уточнил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области, а группировка «Запад» – населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области.
Эксперт сообщил, что за минувшую неделю в боях на рубежах ЛНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными 4,1 тыс. солдат и иностранных наемников – это на 255 человек больше, чем неделей ранее. Основные потери в живой силе украинская сторона понесла в зоне ответственности группы войск «Запад».
Кроме того, по его информации, за указанный период российская армия уничтожила два танка, 40 орудий полевой артиллерии, 21 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, около 140 различных боевых машин, а также 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над Редкодубом в Харьковской области.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что на территории ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.