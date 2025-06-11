  • Новость часаВоенный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Глава МВД заявил о высылке безработных мигрантов из России
    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией
    Трамп заявил о финансировании протестов в Лос-Анджелесе
    Техас развернул силы нацгвардии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 11:58 • Новости дня

    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск

    Военный аналитик Онуфриенко: В ЛНР осталось освободить несколько десятков километров

    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Командование ВС России не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ЛНР нет. Российские бойцы планомерно решают задачи, сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал оперативную обстановку на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    «На стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области идут тяжелые бои. Дело в том, что там противником выстроена мощная линия обороны. Кроме того, в Киеве понимают не только военное, но и политическое значение продвижения наших войск за пределы Луганской и Донецкой народных республик и оказывают сопротивление», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее на этом участке фронта наблюдается наступление российской армии. Определяется оно тем, «где противник допускает слабину», пояснил собеседник. Так, несмотря на то что карман вокруг Петровского (украинское название – Грековка) и Нововодяного несколько «застыл», южнее и севернее него есть существенное продвижение.

    «Сейчас у противоборствующей стороны нет возможности насыщать необходимым количеством резервов свои группировки. Но, повторюсь, он не сдается и упорно бьется», – указал Онуфриенко. При этом, по его оценкам, остается несколько десятков километров территории в ЛНР, которую контролируют ВСУ. Задача по ее освобождению решается планомерно и с учетом сохранения жизней российских бойцов.

    «Остался очень узкий участок между Редкодубом (ДНР) и Райгородкой (ЛНР). Но наше командование не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ущерб общему положению дел на фронте нет. Отмечу, что параллельно мы наступаем, в частности в Сумской области, а также на Константиновку в ДНР», – заключил аналитик.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

    Вместе с тем российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям военных ВСУ в районе Петровского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке.

    Отметим, в конце марта Владимир Путин сообщал, что российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Он подчеркивал: на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России.

    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

    Коментарии (48)
    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

    Коментарии (4)
    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

    Коментарии (27)
    10 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок действия ограничений на экспорт российских нефтепродуктов при ценовых потолках продлен до конца 2025 года.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года ответных мер на западные ограничения по цене на нефть и нефтепродукты из России, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов распространяется на все контракты, в которых прямо или косвенно используется установленный странами G7, Евросоюзом и Австралией ценовой потолок.

    Ранее Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть.

    Коментарии (4)
    10 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

    Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и госуслуг, передает РИА «Новости». Пользователи смогут подтверждать личность цифровым ID, заселяться в гостиницы и подтверждать возраст при покупках.

    В дальнейшем в приложение могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Государственные органы смогут использовать платформу для общения с гражданами.

    Приложение должно быть отечественной разработкой и входить в реестр российского ПО. Кроме того, подключение к «Госключу» позволит использовать электронную подпись. Сервис также обеспечит взаимодействие со школьниками и студентами по вопросам обучения. Платформа создаст комфортную и безопасную среду для использования информационных технологий, обеспечит конфиденциальность информации и повысит доступность услуг.

    Как написал в своем Telegram-канале один из разработчиков закона – первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, в законопроекте недаром используется термин «многофункциональный» : создаваемая платформа будет представлять собой не просто мессенджер. Помимо обмена сообщениями и звонков, в ней планируется реализовать функции, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других зарубежных решениях.  По его словам, ключевым конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также предполагается, что благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-приложения ведущих российских цифровых платформ.

    «Одним их самых важных, на мой взгляд, аспектов реализации национального мессенджера должна стать его безопасность. Все данные, которые он собирает, обязаны быть защищены на самом высоком уровне и храниться на российских серверах в обезличенном виде», – подчеркнул Горелкин.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис и какими будут его основные преимущества, и как он сможет заменить россиянам паспорт.

    Коментарии (7)
    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

    Коментарии (8)
    10 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине.

    «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает РБК.

    По словам Зеленского, он не заявляет, что «Будапешт чего-то хочет», однако возникает вопрос: «для кого он собирает информацию». Украинский лидер добавил, что спрашивал у представителей стран – членов НАТО, обращались ли они к Венгрии с просьбой собирать такую информацию, но получил отрицательный ответ.

    «Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», – сказал Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.

    Коментарии (8)
    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

    Коментарии (11)
    10 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

    Фон дер Ляйен анонсировала санкции против «Северных потоков» и российских банков

    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз готовит очередной пакет ограничений, предусматривающий ужесточение мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в рамках предложенного пакета предусмотрен запрет для европейского бизнеса на любые сделки, связанные с «Северными потоками», а также включение в черный список 77 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход введенного потолка цен, передает ТАСС. Кроме того, Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Дополнительно предполагается добавить еще 22 российских банка в черный список с полным запретом на транзакции в Евросоюзе. Также планируется расширить экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, поставляемые из стран ЕС в Россию.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня.

    В мае дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер против России.

    Коментарии (8)
    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

    Коментарии (8)
    11 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Как подчеркнул Орбан, в Венгрии не желают, чтобы «наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах».

    Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул несогласие с отправкой венгерских денег на Украину. Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз и последующее увеличение финансирования может привести к росту коммунальных расходов для венгров, чему правительство также противостоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине. Ранее Киев заявлял, что располагает доказательствами шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение выслать двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже. МИД Украины выслал двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    В Россию прибыла вторая группа пленных военных с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российскую территорию возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, сообщило Минобороны России.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждает неонацистскую сущность украинских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Мария Захарова заявила, что поведение Киева, отказывающегося забирать тела своих погибших солдат, является «самым страшным доказательством неонацистской расчеловеченной сути». Она отметила, что отсутствие инициативы по возвращению тел свидетельствует о пренебрежении украинских властей к собственным гражданам, передает радио Sputnik.

    Захарова добавила, что от Киева не поступало ни просьб отсрочить передачу тел, ни предложений забирать только идентифицированные останки. По ее словам, со стороны Украины последовал прямой отказ, который она назвала проявлением издевательства и глумления над своими гражданами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву.

    Бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

    Коментарии (5)
    10 июня 2025, 19:31 • Новости дня
    Власти Украины начали принудительную эвакуацию семи сел в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области на востоке Украины началась обязательная эвакуация жителей из семи сел Шевченковской общины Купянского района.

    Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.

    Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка в Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.

    Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.

    Коментарии (2)
    10 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД, который доставил освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщили СМИ.

    Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский, передают «Вести».

    Во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в понедельник.


    Коментарии (2)
    Главное
    Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушных границ
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа
    Макрон пообещал запретить детям до 15 лет соцсети и покупку ножей
    Массовые беспорядки охватили Северную Ирландию
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг
    Россияне увидели «Клубничную Луну»

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Латвии взяли малый реванш за угрозы и унижения

    «Надо действовать как украинцам – просто стрелять и взрывать русскоязычных. Начинайте с Даугавпилса и Резекне». Такие теперь рекомендации по борьбе с русским населением Прибалтики можно услышать от латвийских националистов. Но даже в таких условиях некоторые противостоящие русофобии политики Латвии смогли выиграть на прошедших в стране местных выборах, причем именно в указанных городах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации