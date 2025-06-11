Военный аналитик Онуфриенко: В ЛНР осталось освободить несколько десятков километров

Tекст: Анастасия Куликова

«На стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области идут тяжелые бои. Дело в том, что там противником выстроена мощная линия обороны. Кроме того, в Киеве понимают не только военное, но и политическое значение продвижения наших войск за пределы Луганской и Донецкой народных республик и оказывают сопротивление», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Тем не менее на этом участке фронта наблюдается наступление российской армии. Определяется оно тем, «где противник допускает слабину», пояснил собеседник. Так, несмотря на то что карман вокруг Петровского (украинское название – Грековка) и Нововодяного несколько «застыл», южнее и севернее него есть существенное продвижение.

«Сейчас у противоборствующей стороны нет возможности насыщать необходимым количеством резервов свои группировки. Но, повторюсь, он не сдается и упорно бьется», – указал Онуфриенко. При этом, по его оценкам, остается несколько десятков километров территории в ЛНР, которую контролируют ВСУ. Задача по ее освобождению решается планомерно и с учетом сохранения жизней российских бойцов.

«Остался очень узкий участок между Редкодубом (ДНР) и Райгородкой (ЛНР). Но наше командование не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ущерб общему положению дел на фронте нет. Отмечу, что параллельно мы наступаем, в частности в Сумской области, а также на Константиновку в ДНР», – заключил аналитик.

Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

Вместе с тем российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям военных ВСУ в районе Петровского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке.

Отметим, в конце марта Владимир Путин сообщал, что российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Он подчеркивал: на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России.