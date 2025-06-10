Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Марочко сообщил об усилении ударов по флангам ВСУ в Петровском в ЛНР
Марочко: Российские войска усилили давление на ВСУ у Петровского в ЛНР
Российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям украинских военных в районе Петровского (украинское название – Грековка) в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко заявил, что российские войска улучшили тактическое положение северо-восточнее Новомихайловки ДНР и юго-западнее Нововодяного в ЛНР. Это позволило увеличить натиск на украинских военных у Петровского и в его окрестностях.
По словам Марочко, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке, передает ТАСС.
Эксперт также добавил, что систематические удары российской армии по флангам противника в Петровском сужают спектр действий командования ВСУ на указанном направлении.
Ранее Марочко сообщал, что при продвижении у Петровского в ЛНР российские военные заняли новые рубежи и нанесли существенный урон обороне противника.
Российские войска заняли две лесополосы у Фиголевки Харьковской области.