Марочко сообщил об усилении ударов по флангам ВСУ в Петровском в ЛНР

Марочко: Российские войска усилили давление на ВСУ у Петровского в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

Марочко заявил, что российские войска улучшили тактическое положение северо-восточнее Новомихайловки ДНР и юго-западнее Нововодяного в ЛНР. Это позволило увеличить натиск на украинских военных у Петровского и в его окрестностях.

По словам Марочко, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке, передает ТАСС.

Эксперт также добавил, что систематические удары российской армии по флангам противника в Петровском сужают спектр действий командования ВСУ на указанном направлении.

Ранее Марочко сообщал, что при продвижении у Петровского в ЛНР российские военные заняли новые рубежи и нанесли существенный урон обороне противника.

Российские войска заняли две лесополосы у Фиголевки Харьковской области.