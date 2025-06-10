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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Стамбульский переговорный тупик повышает цену неизбежной победы России

    Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.

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    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Диалектическое танго человека и машины может стать полезным

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

    12 комментариев
    10 июня 2025, 08:47 • Новости дня

    Марочко сообщил об усилении ударов по флангам ВСУ в Петровском в ЛНР

    Марочко: Российские войска усилили давление на ВСУ у Петровского в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям украинских военных в районе Петровского (украинское название – Грековка) в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что российские войска улучшили тактическое положение северо-восточнее Новомихайловки ДНР и юго-западнее Нововодяного в ЛНР. Это позволило увеличить натиск на украинских военных у Петровского и в его окрестностях.

    По словам Марочко, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке, передает ТАСС.

    Эксперт также добавил, что систематические удары российской армии по флангам противника в Петровском сужают спектр действий командования ВСУ на указанном направлении.

    Ранее Марочко сообщал, что при продвижении у Петровского в ЛНР российские военные заняли новые рубежи и нанесли существенный урон обороне противника.

    Российские войска заняли две лесополосы у Фиголевки Харьковской области.

    9 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.

    В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

    Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

    Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

    Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

    Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    @ Пресс-служба Европейского/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат сообщил российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.

    Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

    Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.

    Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

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    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 13:55 • Новости дня
    Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области
    Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 525 военнослужащих, семь бронемашин, включая шведский бронетранспортер Viking, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-48.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Павловки, Писаревки, Кияницы и Новой Сечи в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малеевкой, Ольговкой, Купянском и Изюмским в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ «Пиранья» и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Резниковки, Пазено, Северска, Часова Яра и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 155 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу Paladin. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Поддубного, Комара в ДНР и Малиновки в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ вблизи Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Белогорья в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 100 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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    9 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, заявил, что в нынешних условиях лучшими российскими дипломатами можно назвать бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции.

    По его словам, эти люди «отвоевывают правду, честь и достоинство» граждан, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении сделать страну ведущей военной силой Европы. Глава МИД подчеркнул, что Мерц при этом утверждает о планах России «завоевывать всю Европу», что, по мнению Лаврова, отражает менталитет гитлеровской Германии, стремившейся к территориям ради ресурсов и уничтожавшей народы.

    Глава МИД напомнил, что целью спецоперации на Украине является не захват территорий, а защита людей, чьи предки веками жили на этих землях.

    Ранее Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Он назвал достижение целей СВО священным долгом.

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    9 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Самолет с вернувшимися из плена бойцами приземлился в Подмосковье

    В Подмосковье приземлился Ил-76МД с освобожденными бойцами до 25 лет

    Самолет с вернувшимися из плена бойцами приземлился в Подмосковье
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-76МД доставил в Московскую область первую группу российских военных, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена.

    На опубликованных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как бойцы с российским флагом стоят рядом с Ил-76МД на взлетной полосе, передает ТАСС.

    По информации Министерства обороны России, 9 июня на территорию страны возвратили первую группу военных в возрасте до 25 лет. Обмен состоялся согласно договоренностям между Москвой и Киевом, достигнутым 2 июня.

    В ходе обмена российские военные были возвращены с территории, находящейся под контролем киевского режима. Взамен российская сторона передала аналогичное количество украинских пленных.

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    9 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Мирошник заявил об отсутствии внятных объяснений отказа Украины забирать тела

    Мирошник сообщил об отсутствии внятных объяснений Киева по отказу забирать тела

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не дали внятных разъяснений по поводу отказа своевременно забрать тела погибших военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, украинские представители не предоставили внятных причин отказа или промедления с приемом тел погибших военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Он отметил, что пока неясно, что именно мешает Киеву выполнить свои обязательства по стамбульским соглашениям.

    Мирошник уточнил, что существуют каналы коммуникации, через которые украинская сторона могла бы предупредить о готовности к выполнению договоренностей, однако до сих пор ситуация остается неопределенной. Мирошник добавил, что затягивание процесса негативно скажется прежде всего на Украине.

    Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявлял, что российская сторона 6 июня начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену военнопленными, но Украина неожиданно перенесла эти процедуры на неопределенный срок.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации.

    Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

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    9 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    ФСБ сообщила о дефиците запчастей для авиации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев сталкивается с острой нехваткой запчастей для авиатехники и военной техники, выведенной из строя в ходе спецоперации на Украине, а ущерб от предотвращенной контрабанды комплектующих оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщили в ФСБ.

    Сотрудник ФСБ сообщил об остром дефиците авиационных комплектующих на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно авиационная отрасль Украины испытывает наиболее серьезную нехватку российской продукции. Такие выводы сделаны на основании материалов по делу гражданки Украины и руководителей киевских оборонных предприятий, которые организовали попытку контрабанды комплектующих и сейчас находятся в международном розыске.

    Также сотрудник ФСБ отметил, что из-за потерь среди военной техники советского, российского и западного производства, уничтоженной или выведенной из строя ВС России, на Украине зафиксирована значительная потребность в запчастях и оборудовании для восстановления техники. Острая нехватка стимулирует создание нелегальных каналов поставок авиационных и других комплектующих в интересах ВСУ.

    ФСБ в 2024 году неоднократно пресекала деятельность международных преступных групп, в состав которых входили граждане Украины и западных стран, занимающихся незаконными поставками авиакомплектующих для Киева. По оценкам ФСБ, предотвращенный ущерб от этих операций превысил один миллиард рублей. Сотрудник спецслужбы подчеркнул, что противник все чаще использует территорию сопредельных государств и экономических партнеров России для организации контрабанды.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пресечена попытка вывезти на Украину комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 млн рублей.

    Также в ФСБ сообщили, что количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов.

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    9 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    В районе населенного пункта Яблоновка в ДНР ликвидирован бронетранспортер Sisu XA-180 финского производства с помощью FPV-дрона.

    Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил колесный бронетранспортер финского производства Sisu XA-180 в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике, сообщает официальный канал Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что беспилотник использовали для точного поражения цели. Бронетранспортер Sisu XA-180 считается одной из ключевых моделей бронетехники, поставляемых западными странами на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины. А в Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

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    9 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Десантники захватили шведскую БМП CV90 в зоне СВО

    Уссурийские десантники уничтожили экипаж и доставили БМП на рембазу в зоне СВО

    Tекст: Евгения Караваева

    В Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

    Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Уссурийска захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 в Сумской области в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    По словам командира ремонтной роты, бойцы третьего батальона обнаружили БМП, после чего артиллерия открыла по ней огонь по приказу командования.

    «Военнослужащие 3-го батальона выдвинулись к машине, экипаж отказался сдаться и был ликвидирован», – сообщил офицер.

    Захваченную БМП удалось завести и своим ходом доставить на ремонтную базу десантников после установки новых аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы. Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области. Силами Черноморского флота были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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    9 июня 2025, 12:33 • Новости дня
    Марочко заявил о перспективах окружения ВСУ из-за прорыва в Днепропетровскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Начало наступления российских войск в Днепропетровской области позволяет отрезать некоторые группировки украинских сил, плотно засевших на границах ДНР и Запорожской области, пояснил Марочко ТАСС.

    «То есть мы, по сути, обходим те фортификационные сооружения, которые создавались на протяжении очень длительного времени и, естественно, это очень пагубно скажется на оперативно-тактической обстановке для вооруженных формирований Украины», – добавил специалист.

    Ранее Минобороны России сообщило о продвижении российской танковой дивизии из состава группировки «Центр» на западную границу ДНР и развитии наступления в Днепропетровской области.

    Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы России подошли к пригородам Константиновки, расстояние до города составляет около шести километров.

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