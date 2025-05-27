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Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Петровского
В результате продвижения у Петровского в ЛНР российские военные заняли новые рубежи и нанесли существенный урон обороне противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска вклинились почти на 800 метров в глубину позиций ВСУ у населенного пункта Петровское в ЛНР, передает ТАСС.
По информации Марочко, в ходе наступления армия России взяла под контроль три лесополосы, новые рубежи и позиции. Были уничтожены два опорных пункта украинских формирований.
Марочко отметил, что участок прорыва на фронте составил более двух километров по ширине. Он подчеркнул, что украинская сторона всеми силами пытается удержать стратегическую высоту к северо-востоку от Петровского. По его словам, Киев перебрасывает на этот участок дополнительные силы и ресурсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, подчеркнув освобождение Торского и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило позиции украинских войск в этом районе. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.