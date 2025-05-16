  • Новость часаВ Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
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    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Запад в бешенстве из-за успехов Крыма
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
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    16 мая 2025, 08:58 • Новости дня

    Освобождение Торского лишило ВСУ ключевой оборонной позиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.

    Освобождение села Торское в ДНР стало ключевым событием на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС. Представители российских силовых структур подчеркнули, что для ВСУ Торское являлось важнейшей точкой обороны на этом участке фронта. По их словам, «с его освобождением для российской армии открываются новые возможности и простор, ускоряет продвижение к самому Красному Лиману».

    Они также отметили, что потеря Торского существенно подорвала всю оборонительную систему украинских войск на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского. Российская армия прорвала оборону ВСУ у Торского.

    15 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос

    WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что украинская сторона планирует обсуждать только механизм реализации и контроля «безусловного тридцатидневного прекращения огня».

    По данным WSJ, это перемирие предлагает администрация президента США Дональда Трампа, а Владимир Зеленский поддерживает инициативу. Украинские переговорщики подчеркивают, что остальные вопросы на встрече рассматриваться не будут.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Коментарии (19)
    15 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

    Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор состава делегации России на переговорах в Стамбуле подтверждает, что Москва считает договоренности от 2022 года основой, но при этом намерена включить в повестку новые вводные. Вместе с тем стоит ожидать, что Киев будет говорить только о прекращении огня. Риски срыва переговорного процесса достаточно высоки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

    «Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

    «Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

    Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

    Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

    Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.   

    В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

    Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

    На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча представителей России и Украины в Стамбуле состоится во второй половине дня после изменения графика по предложению турецкой стороны.

    О переносе переговоров России и Украины в Стамбуле на более позднее время сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, делегация России уже прибыла в Стамбул, а информация о ее составе была размещена на официальных ресурсах Кремля.

    «Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», – отметила Захарова во время брифинга. Новое время встречи согласовано сторонами, подробности повестки остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам

    Мединский сообщил о готовности России к компромиссам на переговорах

    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Он подчеркнул: «Россия готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам, рабочий настрой присутствует». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров критически отозвался о требовании Владимира Зеленского личной встречи с президентом Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле выглядит жалко, передает Lenta.ru.

    Лавров сказал: «Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит».

    По словам министра, в дальнейшем «старшие товарищи» украинского лидера объяснили ему ошибочность такого поведения и настояли на необходимости проведения переговоров без подобных условий.

    Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что попытка Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Владимира Путина «на слабо» провалилась.

    Между тем Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и обсуждения перспектив переговоров.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский решил направить делегацию Украины в Стамбул

    Зеленский назвал главу делегации Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня – [вопрос] номер один», – сказал он на брифинге после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что делегация Украины останется в Стамбуле в пятницу, 16 мая. По его словам, планируются также переговоры с представителями США.

    Ранее руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на отсутствие опытных переговорщиков в делегации Украины. Он также отверг идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие.

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    15 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил список участников переговорной делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, которую возглавит министр обороны Рустем Умеров.

    В указе Зеленского отмечается, что переговоры с российской стороной и международными партнерами, включая Турцию и США, запланированы на 15 и 16 мая 2025 года, передает ТАСС.

    Помимо Умерова, в состав делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя СВР Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев, советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Стало известно, что переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

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    15 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Кличко: Власти тайно следят за киевскими чиновниками

    Tекст: Евгения Караваева

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о тайной слежке за городскими чиновниками с использованием спецтехники, отметив отсутствие законных оснований для таких действий.

    Виталий Кличко сообщил о тайной слежке за представителями киевской городской администрации, пишет РИА «Новости». Мэр Киева подчеркнул, что в некоторых СМИ появилась информация о якобы проведенной вечеринке городских властей в день траура, но подобных мероприятий в тот день не было.

    Кличко заявил: «За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве?» По его словам, распространенное видео с «вечеринки» невозможно было снять без участия силовых структур, а также проводились и другие мероприятия, для которых требуются постановления суда.

    Городские власти обратились к СБУ и военному командованию Киева для выяснения обстоятельств и правовых оснований этих действий. Кличко подчеркнул, что фиксируются попытки заблокировать работу Киевского городского совета, и обвинил власти Украины в попытках уничтожить местное самоуправление в столице.

    Он напомнил, что давление на местную власть со стороны правоохранителей усилилось, а действия силовиков блокируют работу органов власти и коммунальных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ради мира на Украине придется уступить России часть территорий, хотя это, по его словам, будет временным и нежелательным решением. А глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал экстренное заседание совета обороны города на фоне конфликта между столичной администрацией и офисом Владимира Зеленского.

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