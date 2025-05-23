Tекст: Мария Иванова

Группировкой за неделю было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 15 складов с боеприпасами.

В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили Марьино в Сумской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три американских 155-мм орудия М777, три станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1665 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортера М113.

Уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и 15 складов с боеприпасами.

В результате действий подразделений группировки «Центр» в течение недели были освобождены Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка в Донецкой народной республике (ДНР).

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери противника при этом составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 бронемашины и 11 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили Богатырь ДНР.

Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял более 1185 военнослужащих, два танка и 21 бронемашину. Уничтожены 12 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны.

При этом ВСУ потеряли более 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и десять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой.

Ранее российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. До этого они освободили Богатырь в ДНР, а ранее – Александрополь в ДНР.