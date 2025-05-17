Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко-Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами.

В то же время в результате действий подразделений группировки «Севебыло нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Хатного Харьковской области, Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Атинского Сумской области, отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады с горючим и боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Подлиманом, Дружелюбовкой, Глушенково, Андреевкой, Купянском Харьковской области и Карповкой ДНР.

ВСУ при том потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, Зари, Часова Яра и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял до 265 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Комара ДНР.

ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки Херсонской области. Были кничтожены до 65 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Вольное Поле в ДНР. За день до этого они освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. А еще ранее группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.