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Марочко: ВС России взяли огневой контроль над Редкодубом Харьковской области
Марочко: ВС России взяли над Редкодубом Харьковской области огневой контроль
В результате освобождения Долгенького 18 июня российские военные получили возможность наступать на нескольких направлениях и контролировать подступы к Редкодубу Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.
По его словам, взятие Долгенького говорит о том, что двуреченский плацдарм ожил, поскольку армия России продвигается на нем сразу на нескольких направлениях.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 20 июня освободили Московку в Харьковской области. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области.