Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил спецопераций ГУР около Новой Сечи, Андреевки, Алексеевки, Конотопа, Ленинского, Варачино, Могрицы, Садков, Рыжевки, Бессаловки и Кондратовки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пяти бригад теробороны возле Волчанска, Комиссарово, Удов и Гатища Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад материально-технических средств.

Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотников ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Богуславкой, Шийковкой, Песчаным, Новосергеевкой, Купянском, Ковшаровкой Харьковской области и Кировском Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Пазено, Иванополья, Выемки, Миньковки, Федоровки, Дылеевки, Александро-Калиново, Клебан-Быка и Константиновки ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Уничтожен склад с материальными средствами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Петровского, Димитрова, Новониколаевки, Гродовки, Красноармейска и Новоторецкого ДНР.

Потери противника при этом составили до 490 военнослужащих, две машины пехоты, четыре американских бронетранспортера М113, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артустановку «Богдана».

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Веселого ДНР, Гуляйполя, Полтавки и Темировки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, в том числе британскую 155-мм гаубицу FH-70 и станцию РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны в районах Каменского, Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Отрадокаменки, Белозерки и Антоновки Херсонской области.

Уничтожены до 80 военнослужащих противника, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска освободили Ульяновку в ДНР. В конце прошлой недели они освободили Зеленый Кут в ДНР, а до этого освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.