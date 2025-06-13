Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и десять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери противника при этом составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжили наступления на территории Днепропетровской области. Было освобождено Коптево, а ранее Петровское и Алексеевка в ДНР.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин и 40 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 30 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Зарю в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

При этом ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. Ранее Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

Кроме того, российские войска освободили новые территории Днепропетровской области.