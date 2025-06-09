В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Группировка нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили более 525 военнослужащих, семь бронемашин, включая шведский бронетранспортер Viking, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-48.
В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Павловки, Писаревки, Кияницы и Новой Сечи в Сумской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малеевкой, Ольговкой, Купянском и Изюмским в Харьковской области, отчитались в Минобороны.
ВСУ при этом потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ «Пиранья» и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Резниковки, Пазено, Северска, Часова Яра и Константиновки в ДНР.
Противник при этом потерял до 155 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу Paladin. Уничтожен склад с боеприпасами.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Поддубного, Комара в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ вблизи Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Белогорья в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.
Противник при этом потерял до 100 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.
Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей, заявил военный эксперт Андрей Марочко.