Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.2 комментария
ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Петровского и Алексеевки в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.
Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка, сообщается в Telegram-канале российского Минобороны.
Ранее военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР.
Кроме того, подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.