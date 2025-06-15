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    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

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    15 июня 2025, 12:40 • Новости дня

    Российские войска освободили Ульяновку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате наступления подразделений группировки войск «Центр» под контроль России перешел населенный пункт Ульяновка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате активных и решительных действий российских подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ульяновка на территории ДНР.

    Как указали в ведомстве, минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. По данным Минобороны, объект, снабжавший топливом группировки ВСУ в Донбассе, был поражен.

    В сообщении говорится, что на различных направлениях подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ, уничтожив значительное количество вооружения, складов и живой силы противника. Наиболее значимые потери зафиксированы у ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

    Общие потери противника на всех направлениях составили более тысячи военнослужащих, десятки единиц вооружения и техники, а также склады с боеприпасами и материальными средствами.

    По данным Минобороны, российские средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, более 63 600 беспилотников, свыше 23 900 танков и других боевых бронированных машин, а также значительное количество артиллерии и специальной техники.

    Накануне в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Ранее российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР, а до этого ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР.

    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обманули Вооруженные силы Украины при штурме населенного пункта Петровское в ДНР, сообщил командующий штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

    По его словам, бойцы одновременно зашли в населенный пункт с двух сторон, чем отвлекли внимание противника, передает ТАСС.

    Петер пояснил, что российские штурмовики имитировали наступление с северной стороны, а в это время пешие группы вошли в Петровское с южной стороны. Командир уточнил, что таким образом российские силы смогли одновременно заблокировать ВСУ в населенном пункте.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    13 июня 2025, 17:12 • Новости дня
    В Иркутске задержали женщину за видео с «пожеланиями смерти» бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске 35-летняя жительница города Шелехова задержана после размещения в интернете видео с оскорблениями бойцов СВО и негативными высказываниями про День России.

    Жительница Иркутской области была задержана после публикации в социальных сетях видео с оскорблениями в адрес бойцов спецоперации на Украине и негативными высказываниями о Дне России, передает РИА «Новости».

    В ролике она публично оскорбляла российских военных, желала им смерти и заявляла, что их дети якобы «будут мучиться». Также женщина заявила, что День России – праздник, «которым не нужно гордиться».

    По данным регионального управления МВД, задержанной оказалась 35-летняя бывшая бортпроводница из города Шелехова, имеющая судимость. При задержании она вела себя агрессивно, несколько раз пыталась скрыться от полиции и отказалась самостоятельно открыть дверь, сославшись на поломку замка. В итоге спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специнструментов.

    Женщину доставили в психоневрологический диспансер для установления возможного опьянения или употребления запрещенными веществами. В настоящее время ее действиям дается правовая оценка, проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных сил России. С ней работают следователи Следственного комитета.

    Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Владислава Бакальчука из-за его высказываний о влиянии спецоперации на Украине на российский бизнес.

    Юморист Артемий Останин включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после обвинения в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам участников спецоперации.

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    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов погиб, выполняя задачи спецоперации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от ранений, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По словам Балицкого, Семов стоял у истоков создания народного ополчения в Запорожской области. Губернатор отметил: «Он искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области».

    У Олега Семова осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил соболезнования его семье и близким, подчеркнув мужество погибшего офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    12 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине

    Захарова пожалела Вадефуля с «бациллой Бербок» и напомнила о срывах переговоров по Украине

    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне», однако такие заявления скорее свидетельствуют о том, что после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Германия и экс-канцлер Ангела Меркель обманули мировое сообщество, демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений на словах, а на деле стремясь накачать Киев оружием.

    «Это Британия (Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022; это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», – написала она в Telegram-канале.

    Ничего, добавила Захарова, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине. При этом он заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.


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    14 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина начали передавать друг другу раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины, сообщили в Минобороны.

    Россия вернула еще одну группу своих военнослужащих с территории Украины. В обмен украинской стороне передали группу пленных военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале  Минобороны.

    В Министерстве обороны сообщили, что обмен был проведен 14 июня по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    В дальнейшем планируется доставить военнослужащих в Россию для лечения и реабилитации в профильных учреждениях Минобороны.

    Москва и Киев приступили к бессрочным санитарным обменам в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле. Передача раненых между сторонами осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС.

    Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.

    Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.

    В субботу Россия передала на Украину 1, 2 тыс. тел погибших солдат. Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел, при этом Украина не отдала ни одного тела.

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    14 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады нацполиции около Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, шесть бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Вакаловщины, Иволжанского, Рыжевки, Хотени, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Долгеньким, Московкой, Купянском, Кисловкой, Ольговкой Харьковской области, Карповкой и Зеленой Долиной ДНР.

    Противник потерял более 220 военнослужащих, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Никифоровки, Пазено, Резниковки, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, америкаский бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Запорожья, Шевченко ДНР и Малиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степногорска, Новоивановки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Белозерки Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада с боеприпасами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

    Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    13 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе наступления были освобождены населенные пункты Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и десять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника при этом составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжили наступления на территории Днепропетровской области. Было освобождено Коптево, а ранее Петровское и Алексеевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин и 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 30 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Зарю в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. Ранее Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Кроме того, российские войска освободили новые территории Днепропетровской области.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    12 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп признался, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать, поделился он с журналистами из пула Белого дома.

    «Я очень хорошо разбираюсь в ситуации. Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован и Украиной, потому что, я думаю, можно было бы договориться», – сказал Трамп.

    Он с сожалением добавил, что обе стороны теряют солдат на поле боя и не только. А именно ради того, чтобы прекратилась гибель людей с обеих сторон Трамп когда-то и заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт за 24 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Эти атаки дали повод российской стороне «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Трамп.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин,  мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

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    13 июня 2025, 07:48 • Новости дня
    Келлог рассказал о составлении базы для мирного соглашения России и Украины

    Келлог: Вашингтон объединил предложения России и Украины для мирного соглашения

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона в лице спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога представила совместный перечень условий, который может стать базой для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной.

    «Мы считаем, что это ваш (России и Украины) окончательный вариант. Мы взяли украинский перечень условий. Затем получили российский перечень условий, который они назвали меморандумом. Мы свели их вместе. И мы сказали: «Хорошо, как можно объединить эти два документа, чтобы достичь окончательного варианта?» – передает ТАСС слова Келлога из речи в Брюсселе на форуме Германского фонда Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

    По слова спецпредставителя Трампа по Украине, с нынешним вариантом базы под мирное соглашение американская сторона ощущает себя «вполне комфортно».

    «Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным –   значит он достичь мирного соглашения», – добавил Келлог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин, мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

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