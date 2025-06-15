Российские войска освободили Ульяновку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате активных и решительных действий российских подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ульяновка на территории ДНР.

Как указали в ведомстве, минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. По данным Минобороны, объект, снабжавший топливом группировки ВСУ в Донбассе, был поражен.

В сообщении говорится, что на различных направлениях подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр» нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ, уничтожив значительное количество вооружения, складов и живой силы противника. Наиболее значимые потери зафиксированы у ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

Общие потери противника на всех направлениях составили более тысячи военнослужащих, десятки единиц вооружения и техники, а также склады с боеприпасами и материальными средствами.

По данным Минобороны, российские средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, более 63 600 беспилотников, свыше 23 900 танков и других боевых бронированных машин, а также значительное количество артиллерии и специальной техники.

Накануне в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Ранее российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР, а до этого ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР.