Tекст: Мария Иванова

Освобожденное село Московка находится на правом берегу реки Купянка, ниже по течению примыкает к городу Купянску, фактически с ним смыкаясь.

Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За неделю на этом направлении противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 25 складов с боеприпасами.

В течение недели подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Новониколаевку в Сумской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

На Харьковском направлении за прошедшую неделю было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 бронемашины, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, десять бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Были освобождены Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.

Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

При этом противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 бронемашины, включая семь американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ при этом составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 складов с боеприпасами, горючим и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области. Ранее они освободили Ульяновку в ДНР.