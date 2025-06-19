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Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубm обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР).
Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около пунктов Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab.
Между тем подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Сечи, Алексеевки, Писаревки, Андреевки, Рыжевки и Кондратовки Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Резниково Харьковской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Песчаным, Купянском Харьковской области и Кировском ДНР.
Противник потерял более 200 военнослужащих, американскую 155 мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Выемки, Миньковки, Федоровки, Клебан-Быка и Константиновки ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Поддубного, Веселого ДНР, Гуляйполя Запорожской области и Степового Днепропетровской области.
ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадыам береговой обороны и теробороны около Малой Токмачки, Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Уничтожены до 85 военнослужащих противника, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Накануне сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области
Ранее они освободили Ульяновку в ДНР, а конце прошлой недели освободили Зеленый Кут в ДНР.