Стало известно о продлении запрета на экспорт бензина нефтяниками

Правительство распространило запрет на экспорт бензина до 31 августа

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России распространило действующие ограничения на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, передает РИА «Новости». Новые правила будут действовать до 31 августа включительно и направлены на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива в условиях высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.

В сообщении правительства отмечается: «Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов».

Постановление официально подписано и вступает в силу. Запрет призван предотвратить дефицит и повысить надежность поставок бензина внутри страны.

Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей, включая трейдеров и нефтебазы, а также организации с производственной мощностью менее одного млн тонн в год, действует с 1 марта по 31 августа. Ранее аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, был приостановлен 20 мая, а затем возобновлен осенью с исключениями для крупных заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Миронов предупредил, что промедление с введением полного запрета на экспорт бензина может ускорить рост цен на топливо быстрее инфляции в 2024 году.

В Татарстане ужесточили правила продажи бензина подросткам после роста числа ДТП с участием несовершеннолетних на мопедах и квадроциклах на 40% за год. Александр Новак допустил, что в ближайшие дни может быть введен полный запрет на экспорт бензина из России при необходимости.