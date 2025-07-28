10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

Сидел на прошлой неделе под «Ковром» в аэропорту, скучал, набросал кое-чего в заметках и думать забыл. А сегодня – после истории с «Аэрофлотом» – вспомнил.

1. Данные добываются всегда

Каждый отмененный рейс генерирует информацию о работе инфраструктуры под давлением. Каждая реакция пассажиров на объявления – данные о поведении населения в стрессе. Женщина рядом нервно листает телефон – еще одна точка данных о том, как люди ищут информацию в кризисе.

2. Сбор неизбежен, владение – нет

Palantir и подобные компании уже обрабатывают информацию о сегодняшней атаке дронов. Траектории, время перехвата, реакция ПВО – все записано и проанализировано. Вопрос не в том, собирать данные или нет. Вопрос в том, кто их получит помимо западных корпораций. Например, российские разработчики для улучшения работы собственной ПВО.

3. Украинская модель = нефтяные СРП 90-х

Украина сегодня – это «средняя постсоветская страна» 90-х с модными тогда «соглашениями по разделу продукции», только вместо нефтяных скважин «майнят» боевые данные. Западные корпорации приходят с готовыми технологиями и решениями, элита предоставляет доступ к «месторождению» (конфликту), корпорации добывают данные и продают готовые продукты глобально. Местная элита получает процент, страна остается сырьевым придатком.

4. Суверенитет XXI века – контроль полного цикла от данных к решениям на их основе

Россия развивает «Герани» на основе собственного боевого опыта. Китай создает ИИ-системы на собственных данных. Это императивная необходимость: как в стратегическом военном смысле, так и в экономическом утилитарном. Кто контролирует обработку данных, тот диктует цены на технологические решения всем остальным.

5. Американский план развития ИИ – вполне себе манифест технологической колонизации, нового империализма

«Full-stack AI export packages» – которые ставятся в центр плана – системы полного цикла от железа и чипов до алгоритма и даже программной оболочки – приложения в телефоне – готовые комплекты зависимости для союзников. США откровенно планируют превратить весь мир в потребителей американских ИИ-стандартов. Украина – прототип такого «союзника»: предоставляет данные, получает готовый «полный пакет», остается зависимой навсегда.

6. Каждая задержка рейса принесет прибыль

Пока мы ждем в аэропорту, корпорации получают уникальную информацию о работе российской транспортной системы под регулярными атаками. Эти данные через пять лет станут основой для ИИ-систем управления логистикой, которые будут проданы по всему миру как «проверенные в экстремальных условиях».

7. Население стало сырьем

Мы больше не граждане, мы – источники данных. Наши реакции на воздушные тревоги, маршруты эвакуации, паттерны поведения в стрессе – все это обрабатывается алгоритмами для создания систем управления гражданским населением.

8. Технологическая зависимость необратима

Если твоя страна не развивает собственные IT-технологии, ты навсегда остаешься покупателем чужих решений. Цены диктует продавец. Условия использования – тоже. Захочет отключить – отключит. Захочет скомпрометировать – скомпрометирует, как это произошло с «Аэрофлотом».

9. Данные нельзя национализировать задним числом

В отличие от нефтяных скважин, данные нельзя отобрать обратно после того, как их передали корпорациям. Palantir уже обучил свои алгоритмы на украинских боевых данных. Эти знания останутся у корпорации навсегда, даже если завтра Украина попытается разорвать все контракты.

10. Выбор делается сейчас

Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

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