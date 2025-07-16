Китай отверг предупреждение генсека НАТО о санкциях США из-за России

Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

«Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

«Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.