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Китай отверг предупреждение генсека НАТО о санкциях США из-за России
Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, назвав диалог единственным выходом из украинского кризиса.
Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией, передает Anadolu.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции заявил: «Китай выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Торговые войны не приносят победителей, а давление и угрозы бесперспективны». Он подчеркнул, что единственным путем выхода из украинского кризиса являются диалог и переговоры.
Ранее по итогам встречи с Дональдом Трампом Марк Рютте сообщил, что президент США пригрозил ввести вторичные санкции против Индии, Китая и Бразилии, если они продолжат торговлю с Россией. Также Рютте заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки оружия Киеву, включая ракеты и боеприпасы за счет финансирования со стороны Европы.
Китайский дипломат добавил, что Пекин призывает стороны создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя высказывания кандидата Трампа в послы США при ООН Майка Уолца о противодействии влиянию Китая, Линь назвал их проявлением «идеологической предвзятости и менталитета холодной войны», подчеркнув, что Китай «решительно отвергает» такую позицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.