Reuters рассказало о поставках двигателей для дронов в Россию из Китая

Reuters: Детали для дронов поступают в Россию из КНР под видом холодильных установок

Tекст: Вера Басилая

По данным европейских чиновников, двигатели производства Xiamen Limbach Aviation Engine Co. якобы переправляются в Россию через фирму Beijing Xichao International Technology and Trade, используя подставные компании. В документах указано, что детали идут как «промышленные холодильные установки», чтобы обойти западные санкции, сообщает Reuters.

Источники сообщают, что за счет скрытых поставок концерн ИЭМЗ «Купол» увеличил выпуск ударных дронов Гарпия-А1 – контракт с Минобороны России на этот год составил более 6 тыс. аппаратов, тогда как в 2024 выпускалось 2 тыс. штук. По состоянию на апрель было поставлено свыше 1,5 тыс. беспилотников, говорится в внутренней документации «Купола».

Украинская военная разведка заявила Reuters, что Россия применяет около 500 дронов «Гарпия» в месяц для ударов по военным и гражданским целям на Украине.

Европейские официальные лица сообщают, что цепочка поставок включает фирмы-посредники SMP-138 и LIBSS, которые получают двигатели из Китая и переправляют их на завод в Ижевске.

Китайская сторона заявила, что не располагает сведениями о поставках подобных деталей для военных нужд и контролирует экспорт товаров двойного назначения. Власти России, ИЭМЗ «Купол», а также китайские фирмы, упомянутые в расследовании, публичных комментариев не давали.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер призвал наказать Китай за содействие России.

Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, который включил китайские компании.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций.