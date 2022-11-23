Как США добьют экономику Евросоюза

Единое евроатлантическое пространство, построенное на экономическом взаимодействии, разваливается на глазах. И делается это руками, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Все больше свидетельств того, что Европа начинает осознавать, в какую экономическую катастрофу вовлекает ее Вашингтон. Что же она в итоге предпримет?

Европа и США на грани раскола – и, как всегда, все происходит из-за денег, точнее, из-за очень больших денег. «Гонкой государственных субсидий» и «торговой войной» грозит, по словам автора Politico, обернуться утвержденный президентом Байденом пакет субсидий и налоговых льгот в 369 миллиардов для поддержки «зеленого» бизнеса в США.

Документ, подписанный Байденом еще в августе, фактически создает значительные преимущества для американских компаний в ущерб европейскому бизнесу, в частности автомобилестроению, и способствует переносу промышленного производства на территорию США. Предполагается, что он будет введен в действие с 1 января 2023 года.

Субсидии из американского бюджета предлагаются в первую очередь гражданам. Выплаты получат те, кто будет использовать зеленые технологии – солнечные панели или тепловые насосы, а также покупать электромобили. Кроме того, предусматриваются налоговые льготы для компаний, инвестирующих в возобновляемые виды энергии.

Европейский союз разглядел в этом законе значительную угрозу своим интересам. Пока попытки договориться ни к чему не приводят. К примеру, немцы уже начали угрожать иском о нарушении правил ВТО к США и повышением пошлин на американскую продукцию – что затруднит ее реализацию.

Прозвучали также голоса с предложением создать «Фонд европейской солидарности» для поддержки предприятий на уровне ЕС. Либо по примеру США субсидировать важные отрасли промышленности. В Германии уже серьезно обдумывают этот шаг, который позволит, с одной стороны, поддержать своих, а с другой – втянет страну в ту самую «гонку субсидий».

Меж тем французский министр финансов Брюно Ле Мэр уже успел подсчитать ущерб конкретно для Франции от протекционистских мер американцев. Минус 10 тысяч рабочих мест в промышленном секторе и минус 10 миллиардов евро инвестиций, и это только по самым скромным оценкам.

В статье открытым текстом говорится, что «коль скоро вы, США, спорите с Пекином за мировое господство, если вы хотите, чтобы мы были на вашей стороне, вы должны относиться к нам по-другому».

Ранее Брюно Ле Мэр уже выдвигал требование, чтобы США снизили цены на сжиженный природный газ, который они поставляют в Европу взамен дешевого российского по завышенным ценам. Разумеется, его требование ни к чему не привело. «В некоторых случаях размеры субсидий, которые выделяет администрация Байдена, от четырех до десяти раз превосходят максимальные аналогичные субсидии, разрешенные регламентом ЕС», – сокрушается Ле Мэр.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что Франция не собирается наблюдать за происходящим «сложа руки», и предложила ускорить проведение в жизнь плана «Франция 2030», нацеленного на поддержку зеленых технологий и промышленных инноваций. 10 миллиардов из запланированных 54 предполагается пустить на поддержку промышленности как можно скорее, до истечения 2022 года. Потому что, как пишет автор статьи в Le Monde, нельзя отворачиваться от того факта, что на фоне энергетического кризиса начинается настоящая торговая война.

На словах все звучит чрезвычайно обнадеживающе: поддерживать не 250 многообещающих стартапов в год, а все 500, развивать инновации и привлекать молодых специалистов, быстрее продвигать значимые проекты, поддерживать инициативу в провинции, а не только в парижском регионе. Однако авторы материала на сайте BFM не могут не признать, что до сих пор все европейские инициативы уступают не только американским, но и китайским. И нет никаких признаков, что благие намерения правительства мадам Борн приведут к чему-то более существенному.

Вполне поэтому естественно, что крупнейшие европейские экономики решили выступать единым фронтом против мер США, направленных на усиление американской промышленности в ущерб европейской. Брюно Ле Мэр и его немецкий коллега Роберт Хабек сделали заявление, что придерживаются «единой точки зрения» по поводу американского пакета субсидий. Ле Мэр уже анонсировал создание «конкретных франко-немецких проектов в разных областях», которые затрагивают разработки искусственного интеллекта или, к примеру, использование водорода в качестве топлива.

Также было сделано заявление, что необходимо ускорить рассмотрение важных проектов Еврокомиссией, так как существующие бюрократические процедуры по сравнению с аналогичными в США и Китае «слишком тяжелые, слишком долгие, слишком запутанные». Как заметил Ле Мэр, «ненормально, что мы в Европе два года ждем выводов комиссии, в то время как в США или в Китае на это уходит несколько месяцев, а то и недель».

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Отдельно немецкий министр затронул проблему сырья. «Если мы не добываем сырье в Европе, это значит, что мы в лучшем случае наполовину независимы», – заявил Хабек. Он желал бы, чтобы на европейском уровне тщательнее изучался вопрос добычи в Европе некоторых видов сырья, и особенно – редкоземельных металлов.

Однако, как всем отлично известно, заявления – это одно, а практическая реализация – уже совсем другой уровень. Учитывая серьезные разногласия между Берлином и Парижем, можно только гадать, приведет ли их временный союз к чему-то существенному.

Если Франции придется противостоять США в одиночку, ничего хорошего ее не ждет.

Быть лидером в производстве предметов роскоши, конечно, очаровательно, но сумками с монограммами не заменишь ни компьютеры, ни смартфоны – даже при всем желании.

1 декабря президент Макрон должен встретиться с Байденом в Вашингтоне, где снова будет обсуждаться ущемление интересов европейской и конкретно французской промышленности в угоду американской.

Пока ничто не показывает, что американцы хоть в чем-то уступят. Вашингтон находится в сильной позиции, и хоть и должен считаться с партнерами, но не настолько, чтобы хоть в малой степени жертвовать своими экономическими интересами. А это значит, что с большой долей вероятности мы увидим масштабную торговую войну. И она только начинается.

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