Как США добьют экономику Евросоюза

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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...

Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...
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Украина во мгле

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как США добьют экономику Евросоюза

    Европа не хочет равнодушно наблюдать за тем, как США ее обгоняют
    		   23 ноября 2022, 18:15
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Единое евроатлантическое пространство, построенное на экономическом взаимодействии, разваливается на глазах. И делается это руками, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Все больше свидетельств того, что Европа начинает осознавать, в какую экономическую катастрофу вовлекает ее Вашингтон. Что же она в итоге предпримет?

    Европа и США на грани раскола – и, как всегда, все происходит из-за денег, точнее, из-за очень больших денег. «Гонкой государственных субсидий» и «торговой войной» грозит, по словам автора Politico, обернуться утвержденный президентом Байденом пакет субсидий и налоговых льгот в 369 миллиардов для поддержки «зеленого» бизнеса в США.

    Документ, подписанный Байденом еще в августе, фактически создает значительные преимущества для американских компаний в ущерб европейскому бизнесу, в частности автомобилестроению, и способствует переносу промышленного производства на территорию США. Предполагается, что он будет введен в действие с 1 января 2023 года.

    Субсидии из американского бюджета предлагаются в первую очередь гражданам. Выплаты получат те, кто будет использовать зеленые технологии – солнечные панели или тепловые насосы, а также покупать электромобили. Кроме того, предусматриваются налоговые льготы для компаний, инвестирующих в возобновляемые виды энергии.

    Европейский союз разглядел в этом законе значительную угрозу своим интересам. Пока попытки договориться ни к чему не приводят. К примеру, немцы уже начали угрожать иском о нарушении правил ВТО к США и повышением пошлин на американскую продукцию – что затруднит ее реализацию.

    Прозвучали также голоса с предложением создать «Фонд европейской солидарности» для поддержки предприятий на уровне ЕС. Либо по примеру США субсидировать важные отрасли промышленности. В Германии уже серьезно обдумывают этот шаг, который позволит, с одной стороны, поддержать своих, а с другой – втянет страну в ту самую «гонку субсидий».

    Меж тем французский министр финансов Брюно Ле Мэр уже успел подсчитать ущерб конкретно для Франции от протекционистских мер американцев. Минус 10 тысяч рабочих мест в промышленном секторе и минус 10 миллиардов евро инвестиций, и это только по самым скромным оценкам.

    В статье открытым текстом говорится, что «коль скоро вы, США, спорите с Пекином за мировое господство, если вы хотите, чтобы мы были на вашей стороне, вы должны относиться к нам по-другому».

    Ранее Брюно Ле Мэр уже выдвигал требование, чтобы США снизили цены на сжиженный природный газ, который они поставляют в Европу взамен дешевого российского по завышенным ценам. Разумеется, его требование ни к чему не привело. «В некоторых случаях размеры субсидий, которые выделяет администрация Байдена, от четырех до десяти раз превосходят максимальные аналогичные субсидии, разрешенные регламентом ЕС», – сокрушается Ле Мэр.

    Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что Франция не собирается наблюдать за происходящим «сложа руки», и предложила ускорить проведение в жизнь плана «Франция 2030», нацеленного на поддержку зеленых технологий и промышленных инноваций. 10 миллиардов из запланированных 54 предполагается пустить на поддержку промышленности как можно скорее, до истечения 2022 года. Потому что, как пишет автор статьи в Le Monde, нельзя отворачиваться от того факта, что на фоне энергетического кризиса начинается настоящая торговая война.

    На словах все звучит чрезвычайно обнадеживающе: поддерживать не 250 многообещающих стартапов в год, а все 500, развивать инновации и привлекать молодых специалистов, быстрее продвигать значимые проекты, поддерживать инициативу в провинции, а не только в парижском регионе. Однако авторы материала на сайте BFM не могут не признать, что до сих пор все европейские инициативы уступают не только американским, но и китайским. И нет никаких признаков, что благие намерения правительства мадам Борн приведут к чему-то более существенному.

    Вполне поэтому естественно, что крупнейшие европейские экономики решили выступать единым фронтом против мер США, направленных на усиление американской промышленности в ущерб европейской. Брюно Ле Мэр и его немецкий коллега Роберт Хабек сделали заявление, что придерживаются «единой точки зрения» по поводу американского пакета субсидий. Ле Мэр уже анонсировал создание «конкретных франко-немецких проектов в разных областях», которые затрагивают разработки искусственного интеллекта или, к примеру, использование водорода в качестве топлива.

    Также было сделано заявление, что необходимо ускорить рассмотрение важных проектов Еврокомиссией, так как существующие бюрократические процедуры по сравнению с аналогичными в США и Китае «слишком тяжелые, слишком долгие, слишком запутанные». Как заметил Ле Мэр, «ненормально, что мы в Европе два года ждем выводов комиссии, в то время как в США или в Китае на это уходит несколько месяцев, а то и недель».

    Отдельно немецкий министр затронул проблему сырья. «Если мы не добываем сырье в Европе, это значит, что мы в лучшем случае наполовину независимы», – заявил Хабек. Он желал бы, чтобы на европейском уровне тщательнее изучался вопрос добычи в Европе некоторых видов сырья, и особенно – редкоземельных металлов.

    Однако, как всем отлично известно, заявления – это одно, а практическая реализация – уже совсем другой уровень. Учитывая серьезные разногласия между Берлином и Парижем, можно только гадать, приведет ли их временный союз к чему-то существенному.

    Если Франции придется противостоять США в одиночку, ничего хорошего ее не ждет.

    Быть лидером в производстве предметов роскоши, конечно, очаровательно, но сумками с монограммами не заменишь ни компьютеры, ни смартфоны – даже при всем желании.

    1 декабря президент Макрон должен встретиться с Байденом в Вашингтоне, где снова будет обсуждаться ущемление интересов европейской и конкретно французской промышленности в угоду американской.

    Пока ничто не показывает, что американцы хоть в чем-то уступят. Вашингтон находится в сильной позиции, и хоть и должен считаться с партнерами, но не настолько, чтобы хоть в малой степени жертвовать своими экономическими интересами. А это значит, что с большой долей вероятности мы увидим масштабную торговую войну. И она только начинается.

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