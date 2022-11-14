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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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    Во Франции зреет бунт против господства Америки

    Париж мечтает освободиться от американской опеки
    		   14 ноября 2022, 12:16
    Фото: Peter Kneffel/DPA/ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине?

    Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна дала интервью газете Le Parisien. В нем она заметила, что республиканцам в США не удалось одержать столь убедительную победу, как ожидалось, и заявила, что Европе нужна «большая автономия» от США, «если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами».

    Неизвестно, хотят ли решительно все европейцы независимости от США, но что стране мадам Колонна очень хочется быть большой, сильной и независимой державой, неоспоримо. Призрак Бонапарта бродит по Франции, и за тенью маленького корсиканца второй тенью следует громадная фигура генерала де Голля. Это два французских лидера, которых без преувеличений можно назвать лидерами с большой буквы, и два упрека из прошлого, адресованные невнятному настоящему.

    А в западном настоящем доминирует США. И когда колумнист Bloomberg преспокойно дает своему материалу название «Только США может завершить войну на Украине и защитить Европу», он выражает отнюдь не только свою личную точку зрения или точку зрения редакции. И когда он пишет «Безопасность Запада целиком и полностью зависит от лидерства США», «Без Вашингтона практически никакая крупная цель не может быть достигнута», он ясно дает понять, что США просто так не откажутся от роли гегемона.

    «Попытки Франции и Германии подружиться с Китаем, – сухо замечает автор, – не находят отклика в Вашингтоне». Так говорят не о равных партнерах – так пишут о вассалах, которые не то что пытаются взбунтоваться, но проявляют некоторые признаки непокорности, и которым надо укоризненно погрозить пальцем.

    Однако ни Германия, ни Франция вассалами себя не считают – по крайней мере, всё больше намекают на это. И то, что где-то их цели могут какое-то время совпадать с целями хозяев Белого дома, в их понимании вовсе не значит, что они должны жить по указке США.

    «Я скажу это с совершенной ясностью… США производят недорогой газ, который они продают нам за большие деньги. И мало того, они приняли программу обширной господдержки некоторых секторов своей экономики, которая сводит на нет конкурентоспособность наших продуктов… Я считаю, что это нарушает правила ВТО, и это не по-дружески», – заявил президент Франции во время своего недавнего выступления в Елисейском дворце.

    Вряд ли разговоры о дружбе можно считать уместными, когда речь идет о миллиардах долларов, но будем считать, что Макрон неудачно выразился. Тем не менее он пообещал, что будет защищать интересы французской промышленности и что через несколько недель отправится в Вашингтон, чтобы убедить заокеанских партнеров пойти на уступки.

    Болезненная тема дорогого американского газа, который разгоняет инфляцию во Франции и вовсе не способствует процветанию местной промышленности, возникает не первый раз. Еще в октябре министр экономики Брюно Ле Мэр призвал США снизить цену на сжиженный газ, доля которого в европейском импорте подскочила в промежутке между 2021 и 2022 годами с 28% до 45%.

    Немецкий коллега Ле Мэра Роберт Хабек выразился еще откровеннее, назвав американские цены «астрономическими». Но США, являясь одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в мире, с начала конфликта на Украине оказались в чрезвычайно выгодной позиции. Все хотят покупать их продукцию, и им нет абсолютно никакого смысла снижать цены на то, что и так пользуется повышенным спросом.

    Любопытно, что верный своей тактике влезать с посредническими инициативами везде, где только можно, французский президент ухитрился одновременно создать видимость посредничества между фактическим правительством Венесуэлы, которое находится под всеми возможными и невозможными санкциями, и сторонниками Хуана Гуайдо. Венесуэла с ее запасами нефти и газа считается той самой страной, которая могла бы заместить аналогичные российские поставки. Проблема только в том, что после всех санкций у венесуэльского правительства не наблюдается никакого желания идти навстречу хотелкам Европы и тем более США.

    Однако Макрон, набиваясь в посредники, одновременно дразнит США вмешательством в то, что они считают своей зоной интересов, набивает себе цену как переговорщику и бросает французскому обществу многозначительный намек. А ну как удастся договориться? А вдруг выгорит? И даже если не выгорит, всегда можно будет сказать, что президент приложил все усилия.

    Дело ведь не только в завышенной стоимости американского газа. Во Франции уже открыто говорят, что конфликт на Украине выгоден в первую очередь США, и заявил об этом не кто-нибудь, а крупный военный, бывший глава французского генштаба генерал Пьер де Вилье.

    «Разумеется, происходящее не в интересах европейцев, совершенно точно – не в интересах Франции, но, судя по всему, в интересах Америки»,

    – заметил генерал. По его словам, «начиная с 24 февраля мы не видим ничего, кроме постоянной эскалации». Генерал считает, что требуется «дипломатическое вмешательство на самом верху», чтобы остановить конфликт.

    Иначе говоря, признаков того, что Франция стремится к самостоятельности, достаточно. Другое дело, одобрит ли это гегемон – и все мы отлично понимаем, что ответ будет отрицательный.

    Экономически Франция не настолько сильна, чтобы позволить себе самостоятельность, которая в современном мире является едва ли не самым дорогим товаром. Но за последние месяцы мы уже видели столько сногсшибательных перемен, что не удивимся ничему. Будущее покажет, удастся ли Франции играть независимую роль, о которой она мечтает, или она по-прежнему будет покорно следовать в фарватере американской политики, одновременно питая американскую экономику и подрывая собственную.

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