Во Франции зреет бунт против господства Америки

Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине?

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна дала интервью газете Le Parisien. В нем она заметила, что республиканцам в США не удалось одержать столь убедительную победу, как ожидалось, и заявила, что Европе нужна «большая автономия» от США, «если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами».

Неизвестно, хотят ли решительно все европейцы независимости от США, но что стране мадам Колонна очень хочется быть большой, сильной и независимой державой, неоспоримо. Призрак Бонапарта бродит по Франции, и за тенью маленького корсиканца второй тенью следует громадная фигура генерала де Голля. Это два французских лидера, которых без преувеличений можно назвать лидерами с большой буквы, и два упрека из прошлого, адресованные невнятному настоящему.

А в западном настоящем доминирует США. И когда колумнист Bloomberg преспокойно дает своему материалу название «Только США может завершить войну на Украине и защитить Европу», он выражает отнюдь не только свою личную точку зрения или точку зрения редакции. И когда он пишет «Безопасность Запада целиком и полностью зависит от лидерства США», «Без Вашингтона практически никакая крупная цель не может быть достигнута», он ясно дает понять, что США просто так не откажутся от роли гегемона.

«Попытки Франции и Германии подружиться с Китаем, – сухо замечает автор, – не находят отклика в Вашингтоне». Так говорят не о равных партнерах – так пишут о вассалах, которые не то что пытаются взбунтоваться, но проявляют некоторые признаки непокорности, и которым надо укоризненно погрозить пальцем.

Однако ни Германия, ни Франция вассалами себя не считают – по крайней мере, всё больше намекают на это. И то, что где-то их цели могут какое-то время совпадать с целями хозяев Белого дома, в их понимании вовсе не значит, что они должны жить по указке США.

«Я скажу это с совершенной ясностью… США производят недорогой газ, который они продают нам за большие деньги. И мало того, они приняли программу обширной господдержки некоторых секторов своей экономики, которая сводит на нет конкурентоспособность наших продуктов… Я считаю, что это нарушает правила ВТО, и это не по-дружески», – заявил президент Франции во время своего недавнего выступления в Елисейском дворце.

Вряд ли разговоры о дружбе можно считать уместными, когда речь идет о миллиардах долларов, но будем считать, что Макрон неудачно выразился. Тем не менее он пообещал, что будет защищать интересы французской промышленности и что через несколько недель отправится в Вашингтон, чтобы убедить заокеанских партнеров пойти на уступки.

На эту тему

Болезненная тема дорогого американского газа, который разгоняет инфляцию во Франции и вовсе не способствует процветанию местной промышленности, возникает не первый раз. Еще в октябре министр экономики Брюно Ле Мэр призвал США снизить цену на сжиженный газ, доля которого в европейском импорте подскочила в промежутке между 2021 и 2022 годами с 28% до 45%.

Немецкий коллега Ле Мэра Роберт Хабек выразился еще откровеннее, назвав американские цены «астрономическими». Но США, являясь одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в мире, с начала конфликта на Украине оказались в чрезвычайно выгодной позиции. Все хотят покупать их продукцию, и им нет абсолютно никакого смысла снижать цены на то, что и так пользуется повышенным спросом.

Любопытно, что верный своей тактике влезать с посредническими инициативами везде, где только можно, французский президент ухитрился одновременно создать видимость посредничества между фактическим правительством Венесуэлы, которое находится под всеми возможными и невозможными санкциями, и сторонниками Хуана Гуайдо. Венесуэла с ее запасами нефти и газа считается той самой страной, которая могла бы заместить аналогичные российские поставки. Проблема только в том, что после всех санкций у венесуэльского правительства не наблюдается никакого желания идти навстречу хотелкам Европы и тем более США.

Однако Макрон, набиваясь в посредники, одновременно дразнит США вмешательством в то, что они считают своей зоной интересов, набивает себе цену как переговорщику и бросает французскому обществу многозначительный намек. А ну как удастся договориться? А вдруг выгорит? И даже если не выгорит, всегда можно будет сказать, что президент приложил все усилия.

Дело ведь не только в завышенной стоимости американского газа. Во Франции уже открыто говорят, что конфликт на Украине выгоден в первую очередь США, и заявил об этом не кто-нибудь, а крупный военный, бывший глава французского генштаба генерал Пьер де Вилье.

«Разумеется, происходящее не в интересах европейцев, совершенно точно – не в интересах Франции, но, судя по всему, в интересах Америки»,

– заметил генерал. По его словам, «начиная с 24 февраля мы не видим ничего, кроме постоянной эскалации». Генерал считает, что требуется «дипломатическое вмешательство на самом верху», чтобы остановить конфликт.

Иначе говоря, признаков того, что Франция стремится к самостоятельности, достаточно. Другое дело, одобрит ли это гегемон – и все мы отлично понимаем, что ответ будет отрицательный.

Экономически Франция не настолько сильна, чтобы позволить себе самостоятельность, которая в современном мире является едва ли не самым дорогим товаром. Но за последние месяцы мы уже видели столько сногсшибательных перемен, что не удивимся ничему. Будущее покажет, удастся ли Франции играть независимую роль, о которой она мечтает, или она по-прежнему будет покорно следовать в фарватере американской политики, одновременно питая американскую экономику и подрывая собственную.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД