Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Взгляд
9 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Новый мировой кризис будет сильно отличаться от кризиса 2008-2009 годов Владимир Трефилов/РИА Новости
Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21-м веке? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту The Institute for Statecraft/YouTube
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?  Подробности...
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Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Украинских диверсантов готовят в Польше и Греции Larissa Schwedes/Reuters
Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как установить пророссийскую власть в Молдавии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии идут митинги протеста против прозападной власти. Однако они вряд ли приведут к ее замене на власть пророссийскую. Подробности...

Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нового итальянского премьера Мелони так долго называли «пост-фашисткой», ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Путь к многополярному миру лежит через Индию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Индийское начало разыграно нами успешно, и продолжение сулит хорошие перспективы. Это эффектная партия, так как в ней почти гарантирован выигрыш обоим партнерам. Подробности...
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Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

    Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали
    		   9 ноября 2022, 17:50
    Фото: REUTERS/Tom Brenner
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.

    Из-за инфляции, скачков цен на топливо, миграционного кризиса, роста преступности, огромных расходов на Украину, провала в Афганистане и непопулярности президента Джо Байдена республиканской оппозиции предсказывали большинство по числу мандатов в обеих палатах Конгресса – Сенате и Палате представителей, а во втором случае уверенное большинство. 

    Первые экзитполы и вовсе сулили «красную волну» (по партийному цвету республиканцев): 54 места из 100 в верхней палате, 246 из 439 в нижней (а это уже рекорд). Но с экзитполами – опросами на выходе с участков – та проблема, что они не учитывают голосующих по почте, а в среде таких избирателей демократы популярнее.

    При этом на обычных участках в ряде важных штатов образовались огромные очереди (в рабочий, между прочим, день), и республиканцы (прежде всего, бывший президент Дональд Трамп) нервничали по поводу того, что многие просто устанут, плюнут и разойдутся. Где-то суды согласились продлить работу избирательных комиссий, где-то нет, где-то это могло повлиять на результат, где-то не могло, но в итоге «красной волны» не видно, только лужица.

    Подсчет голосов тоже начался для республиканцев многообещающе. На далеком 160-тысячном острове Гуаме впервые за 30 лет на выборах в Палату представителей победил их однопартиец. Правда, голос у него только совещательный, поскольку у Гуама особый статус – остров является территорией США, но в состав США не входит, это нечто вроде колонии.

    Быстро определилось и значительное преимущество республиканцев во Флориде, ставшей в последнее время своего рода центром сопротивления власти демократов. Там с успехом переизбрались губернатор Рон Десантис (лидер этого сопротивления и вероятный кандидат в президенты на выборах в будущем) и сенатор Марко Рубио (к сожалению, ярый русофоб).

    Распределение голосов показало, что за республиканцев весьма охотно голосуют латиноамериканцы – принципиально важный для консерваторов электорат, если они планируют иногда выигрывать и в дальнейшем (этнический состав ключевых штатов республиканского оплота не юге стремительно меняется).

     

    Многие другие «слоны» – частые герои публикаций газеты ВЗГЛЯД – тоже сохранили свои посты без видимых трудностей. Это, например, сенатор от Кентукки Рэнд Пол, близкий по взглядам к либетарианцам. Он – наиболее яркий скептик Сената по вопросу дальнейшего финансирования Украины. В связи с Киевом стоит также упомянуть двух переизбравшихся конгрессвумен – Викторию Спартц от Индианы (первая украинка в Конгрессе, но при этом жестко критикует президента Зеленского) и Марджори Тейлор Грин от Джорджии (экстравагантная «трампистка» и критик вообще всего украинского).

    То же касается и видных демократов – неформального лидера ультралевого крыла партии Александрии Окасио-Кортес, одного из наиболее влиятельных сенаторов Чака Шумера, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Ньюсом – еще один вероятный кандидат в президенты будущего и антипод Десантиса, недавно подписавший закон, разрешающий детям менять пол без разрешения родителей.

    Впрочем, во всех этих конкретных случаях интриги не было – там или насквозь демократические, или наглухо республиканские округа. А вот обещанной «красной волны» в целом по стране не случилось. То, что выдавали за нее по незнанию, средневзвешенная электоральная карта США: бескрайнее красное море консервативной провинции с вкраплениями синих демократических городских округов, значительно меньших по площади, но больших по населению.   

    В губернаторских гонках, которые велись на большей части сраны, республиканцы даже уступили демократам как минимум два штата, которые прежде контролировали. Но самые плохие для консерваторов новости принес самый важный трек – выборы в Сенат, где ведают всеми основными вопросами американской политики.   

    Значительность ставок отражала финансовая сторона дела. Прошедшая предвыборная кампания стала не только самой дорогой в истории Конгресса (что предсказуемо как минимум из-за терзающей страну инфляции), но и рекордной по части пожертвований со стороны граждан, которые живут в другом штате. Условно, калифорниец дотирует политика в какой-нибудь Монтане, чтоб победила партия в целом.

    Самой дорогой оказалась одна из ключевых и наиболее напряженных гонок – за кресло сенатора от Пенсильвании, в сумме основные кандидаты собрали на нее 375 млн долларов. Вопреки большинству прогнозов и экзитполов, а также перенесенному в мае инсульту победил демократ – Джон Фаттерман. Он, можно сказать, профессиональный политик – вице-губернатор штата, а в прошлом активист и мэр крошечного городка Брэддок, но для политика у него весьма экстравагантная внешность.

    Это огромный белый мужчина с круглой лысой головой и бородой без усов, какие носят салафиты. Одеваться предпочитает в черное, и это почти никогда пиджак. Женат на нелегальной иммигрантке из Бразилии, которая написала ему в мэрию письмо с просьбой о помощи, – такая вот романтика.  

    Джон Феттерман и Мехмет Оз (Фото:Matt Rourke/AP/ТАСС)

    Джон Феттерман и Мехмет Оз (Фото:Matt Rourke/AP/ТАСС)

    Его конкурентом от республиканцев тоже была харизматичная личность с более типичным для политика имиджем, но – обратный случай – к политике отношения не имеющая. Это известный всей стране кардиохирург и теледоктор турецкого происхождения Мехмет Оз, обладатель «Эмми» за «сольный» телепроект и бывший соведущий теледивы Опры Уинфри.

    На втором месте по стоимости – 270 млн долларов – сенатская кампания в Джорджии. Кандидаты там тоже своеобразные – либеральный баптистский проповедник и действующий сенатор Рафаэль Уорнок против «звезды» американского футбола Хершеля Уокера, которого называют «крайним консерватором» в том числе за то, что он не рекомендовал детям менять пол, потому что иначе «Иисус не узнает в раю».

    Некогда Джорджия считалась типовым штатом расистской части юга, а теперь оба претендента – чернокожие. Три четверти из пожертвованных на их кампании средств поступили из других штатов.

    Исход их битвы до сих пор не определен и, скорее всего, не будет определен еще целый месяц – до тех пор, пока не состоится второй тур. Повторяется ситуация 2020 года, когда вопрос контроля той или иной партии над Сенатом тоже завис на Джорджии. К ужасу республиканцев, она может повториться еще и в том, что по итогам очередного второго тура опять будут ликовать демократы.

    У них хорошие шансы не только сохранить диспозицию в Сенате, где сейчас 50 демократов и 50 республиканцев, а последнее слово за демократами (в случае равенства по голосам голосует вице-президент Камала Харрис), но и сформировать большинство, поскольку победитель неясен также в Неваде, где действующему сенатору Кэтрин Кортес Масто противостоит бывший генпрокурор штата Адам Лаксальт, внук почти легендарного сенатора Пола Лаксальта, одного из ближайших друзей президента Рейгана.

    Голоса в штате Лас-Вегас будут считать еще несколько дней, на момент написания статьи Кортес Масто вела с небольшим перевесом.

    В прочих спорных штатах, чьи сенатские кампании вошли в пятерку самых дорогих, сыграли так, что в Аризоне, скорее всего, выиграет Демократическая партия, а в Висконсине и Огайо – Республиканская. Сенатором от Огайо станет Джей Ди Вэнс – еще один критик трат на Украину и друг Трампа, что должно подсластить бывшему президенту горькую пилюлю.

    Трамп явно рассчитывал на большее, однако далеко не все из поддержанных им кандидатов смогли победить. Ответственность за то, что «красной волны» так и не случилось, теперь попытаются повесить на него, а это ставит под вопрос выдвижение Трампа кандидатом в президенты на выборах 2024 года (в случае республиканского триумфа выдвижения ожидали со дня на день).

    Сам Трамп – верный себе эгоцентрик – ранее успел заявить, что если его кандидаты победят, то это благодаря ему, а если проиграют, то сами виноваты. Возможно, эта позиция только ухудшит его положение в партии.

    В схватке за Палату представителей, которая занимается почти исключительно вопросами распределения бюджета, республиканцам все-таки удалось победить, но не с рекордным отрывом, а с минимальным преимуществом, каким сейчас обладают демократы. Теперь спикером и третьим лицом в государстве, скорее всего, станет Кевин Маккарти. Он и нынешний спикер Нэнси Пелоси, едва не спровоцировавшая войну с Китаем за Тайвань, уверенно переизбрались в своих округах в солнечной Калифорнии.

    На практике это означает, что в области государственных расходов США предстоит период межпартийных торгов, разменов и компромиссов, а не расправы одной партии над другой. Что же касается Сената, республиканцы планировали превратить его в следственный комитет по махинациям и преступлениям демократов на Украине и в Афганистане, но вожделенная перспектива повисла на волоске.

    На этом фоне место Трампа в роли республиканского фаворита может сменить Десантис (который и впрямь показал, как надо побеждать).

    Неизбежен «разбор полетов», почему почти гарантированная победа сменилась такой, которая почти равносильна поражению. В Белом доме наверняка будут подчеркивать вклад в это лично товарища Байдена, а прогрессивные авторы либеральных СМИ – женщин, голосовавших против «красных» в знак протеста против возможных ограничений на аборты (ранее консерваторы в Верховном суде решили, что право на аборт не гарантировано конституцией, а среди новых зарегистрированных избирателей явно преобладали женщины).

    В свою очередь Трамп, его сторонники и другие республиканцы, для которых результат на табло неприемлем, будут напирать на возможные фальсификации в ключевых штатах, прежде всего, в Пенсильвании и Джорджии, где действительно были зафиксированы многочисленные проблемы – то бюллетеней не хватило, то аппараты для голосования зависли, то избирателей разворачивали домой под предлогом того, что они уже проголосовали.

    «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – написал по этому поводу Трамп, подливая керосин в тлеющий гражданский конфликт в Америке. 

    На редко высказываемом вслух предположении о том, что протесты вокруг мандатов ввергнут США в широкомасштабное гражданское противостояние, и держится робкая надежда на то, что выборы в Конгресс могут как-то изменить политику США в отношении России.

    Пока что это политика остается двухпартийной. Синие или красные – нам фиолетово: ужесточение вероятно при победе любой из партий, а шансов на «разрядку», в отличие от шансов на «красную волну», не было изначально. Такие времена.

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