Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.

Из-за инфляции, скачков цен на топливо, миграционного кризиса, роста преступности, огромных расходов на Украину, провала в Афганистане и непопулярности президента Джо Байдена республиканской оппозиции предсказывали большинство по числу мандатов в обеих палатах Конгресса – Сенате и Палате представителей, а во втором случае уверенное большинство.

Первые экзитполы и вовсе сулили «красную волну» (по партийному цвету республиканцев): 54 места из 100 в верхней палате, 246 из 439 в нижней (а это уже рекорд). Но с экзитполами – опросами на выходе с участков – та проблема, что они не учитывают голосующих по почте, а в среде таких избирателей демократы популярнее.

При этом на обычных участках в ряде важных штатов образовались огромные очереди (в рабочий, между прочим, день), и республиканцы (прежде всего, бывший президент Дональд Трамп) нервничали по поводу того, что многие просто устанут, плюнут и разойдутся. Где-то суды согласились продлить работу избирательных комиссий, где-то нет, где-то это могло повлиять на результат, где-то не могло, но в итоге «красной волны» не видно, только лужица.

Подсчет голосов тоже начался для республиканцев многообещающе. На далеком 160-тысячном острове Гуаме впервые за 30 лет на выборах в Палату представителей победил их однопартиец. Правда, голос у него только совещательный, поскольку у Гуама особый статус – остров является территорией США, но в состав США не входит, это нечто вроде колонии.

Быстро определилось и значительное преимущество республиканцев во Флориде, ставшей в последнее время своего рода центром сопротивления власти демократов. Там с успехом переизбрались губернатор Рон Десантис (лидер этого сопротивления и вероятный кандидат в президенты на выборах в будущем) и сенатор Марко Рубио (к сожалению, ярый русофоб).

Распределение голосов показало, что за республиканцев весьма охотно голосуют латиноамериканцы – принципиально важный для консерваторов электорат, если они планируют иногда выигрывать и в дальнейшем (этнический состав ключевых штатов республиканского оплота не юге стремительно меняется).

Многие другие «слоны» – частые герои публикаций газеты ВЗГЛЯД – тоже сохранили свои посты без видимых трудностей. Это, например, сенатор от Кентукки Рэнд Пол, близкий по взглядам к либетарианцам. Он – наиболее яркий скептик Сената по вопросу дальнейшего финансирования Украины. В связи с Киевом стоит также упомянуть двух переизбравшихся конгрессвумен – Викторию Спартц от Индианы (первая украинка в Конгрессе, но при этом жестко критикует президента Зеленского) и Марджори Тейлор Грин от Джорджии (экстравагантная «трампистка» и критик вообще всего украинского).

То же касается и видных демократов – неформального лидера ультралевого крыла партии Александрии Окасио-Кортес, одного из наиболее влиятельных сенаторов Чака Шумера, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Ньюсом – еще один вероятный кандидат в президенты будущего и антипод Десантиса, недавно подписавший закон, разрешающий детям менять пол без разрешения родителей.

Впрочем, во всех этих конкретных случаях интриги не было – там или насквозь демократические, или наглухо республиканские округа. А вот обещанной «красной волны» в целом по стране не случилось. То, что выдавали за нее по незнанию, средневзвешенная электоральная карта США: бескрайнее красное море консервативной провинции с вкраплениями синих демократических городских округов, значительно меньших по площади, но больших по населению.

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В губернаторских гонках, которые велись на большей части сраны, республиканцы даже уступили демократам как минимум два штата, которые прежде контролировали. Но самые плохие для консерваторов новости принес самый важный трек – выборы в Сенат, где ведают всеми основными вопросами американской политики.

Значительность ставок отражала финансовая сторона дела. Прошедшая предвыборная кампания стала не только самой дорогой в истории Конгресса (что предсказуемо как минимум из-за терзающей страну инфляции), но и рекордной по части пожертвований со стороны граждан, которые живут в другом штате. Условно, калифорниец дотирует политика в какой-нибудь Монтане, чтоб победила партия в целом.

Самой дорогой оказалась одна из ключевых и наиболее напряженных гонок – за кресло сенатора от Пенсильвании, в сумме основные кандидаты собрали на нее 375 млн долларов. Вопреки большинству прогнозов и экзитполов, а также перенесенному в мае инсульту победил демократ – Джон Фаттерман. Он, можно сказать, профессиональный политик – вице-губернатор штата, а в прошлом активист и мэр крошечного городка Брэддок, но для политика у него весьма экстравагантная внешность.

Это огромный белый мужчина с круглой лысой головой и бородой без усов, какие носят салафиты. Одеваться предпочитает в черное, и это почти никогда пиджак. Женат на нелегальной иммигрантке из Бразилии, которая написала ему в мэрию письмо с просьбой о помощи, – такая вот романтика.

Джон Феттерман и Мехмет Оз (Фото:Matt Rourke/AP/ТАСС)

Его конкурентом от республиканцев тоже была харизматичная личность с более типичным для политика имиджем, но – обратный случай – к политике отношения не имеющая. Это известный всей стране кардиохирург и теледоктор турецкого происхождения Мехмет Оз, обладатель «Эмми» за «сольный» телепроект и бывший соведущий теледивы Опры Уинфри.

На втором месте по стоимости – 270 млн долларов – сенатская кампания в Джорджии. Кандидаты там тоже своеобразные – либеральный баптистский проповедник и действующий сенатор Рафаэль Уорнок против «звезды» американского футбола Хершеля Уокера, которого называют «крайним консерватором» в том числе за то, что он не рекомендовал детям менять пол, потому что иначе «Иисус не узнает в раю».

Некогда Джорджия считалась типовым штатом расистской части юга, а теперь оба претендента – чернокожие. Три четверти из пожертвованных на их кампании средств поступили из других штатов.

Исход их битвы до сих пор не определен и, скорее всего, не будет определен еще целый месяц – до тех пор, пока не состоится второй тур. Повторяется ситуация 2020 года, когда вопрос контроля той или иной партии над Сенатом тоже завис на Джорджии. К ужасу республиканцев, она может повториться еще и в том, что по итогам очередного второго тура опять будут ликовать демократы.

У них хорошие шансы не только сохранить диспозицию в Сенате, где сейчас 50 демократов и 50 республиканцев, а последнее слово за демократами (в случае равенства по голосам голосует вице-президент Камала Харрис), но и сформировать большинство, поскольку победитель неясен также в Неваде, где действующему сенатору Кэтрин Кортес Масто противостоит бывший генпрокурор штата Адам Лаксальт, внук почти легендарного сенатора Пола Лаксальта, одного из ближайших друзей президента Рейгана.

Голоса в штате Лас-Вегас будут считать еще несколько дней, на момент написания статьи Кортес Масто вела с небольшим перевесом.

В прочих спорных штатах, чьи сенатские кампании вошли в пятерку самых дорогих, сыграли так, что в Аризоне, скорее всего, выиграет Демократическая партия, а в Висконсине и Огайо – Республиканская. Сенатором от Огайо станет Джей Ди Вэнс – еще один критик трат на Украину и друг Трампа, что должно подсластить бывшему президенту горькую пилюлю.

Трамп явно рассчитывал на большее, однако далеко не все из поддержанных им кандидатов смогли победить. Ответственность за то, что «красной волны» так и не случилось, теперь попытаются повесить на него, а это ставит под вопрос выдвижение Трампа кандидатом в президенты на выборах 2024 года (в случае республиканского триумфа выдвижения ожидали со дня на день).

Сам Трамп – верный себе эгоцентрик – ранее успел заявить, что если его кандидаты победят, то это благодаря ему, а если проиграют, то сами виноваты. Возможно, эта позиция только ухудшит его положение в партии.

В схватке за Палату представителей, которая занимается почти исключительно вопросами распределения бюджета, республиканцам все-таки удалось победить, но не с рекордным отрывом, а с минимальным преимуществом, каким сейчас обладают демократы. Теперь спикером и третьим лицом в государстве, скорее всего, станет Кевин Маккарти. Он и нынешний спикер Нэнси Пелоси, едва не спровоцировавшая войну с Китаем за Тайвань, уверенно переизбрались в своих округах в солнечной Калифорнии.

На практике это означает, что в области государственных расходов США предстоит период межпартийных торгов, разменов и компромиссов, а не расправы одной партии над другой. Что же касается Сената, республиканцы планировали превратить его в следственный комитет по махинациям и преступлениям демократов на Украине и в Афганистане, но вожделенная перспектива повисла на волоске.

На этом фоне место Трампа в роли республиканского фаворита может сменить Десантис (который и впрямь показал, как надо побеждать).

Неизбежен «разбор полетов», почему почти гарантированная победа сменилась такой, которая почти равносильна поражению. В Белом доме наверняка будут подчеркивать вклад в это лично товарища Байдена, а прогрессивные авторы либеральных СМИ – женщин, голосовавших против «красных» в знак протеста против возможных ограничений на аборты (ранее консерваторы в Верховном суде решили, что право на аборт не гарантировано конституцией, а среди новых зарегистрированных избирателей явно преобладали женщины).

В свою очередь Трамп, его сторонники и другие республиканцы, для которых результат на табло неприемлем, будут напирать на возможные фальсификации в ключевых штатах, прежде всего, в Пенсильвании и Джорджии, где действительно были зафиксированы многочисленные проблемы – то бюллетеней не хватило, то аппараты для голосования зависли, то избирателей разворачивали домой под предлогом того, что они уже проголосовали.

«Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – написал по этому поводу Трамп, подливая керосин в тлеющий гражданский конфликт в Америке.

На редко высказываемом вслух предположении о том, что протесты вокруг мандатов ввергнут США в широкомасштабное гражданское противостояние, и держится робкая надежда на то, что выборы в Конгресс могут как-то изменить политику США в отношении России.

Пока что это политика остается двухпартийной. Синие или красные – нам фиолетово: ужесточение вероятно при победе любой из партий, а шансов на «разрядку», в отличие от шансов на «красную волну», не было изначально. Такие времена.

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