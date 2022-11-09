Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США

Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.

«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.

«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».

В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.

По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.

Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.

Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).

Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.