США включили «Лабораторию Касперского» в список угрожающих их нацбезопасности компаний

Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.

Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США». Кроме того, как утверждается, данная продукция «способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа».

В обновленный перечень Федеральной комиссии связи также были добавлены два юридических лица из КНР.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой тезис следует из текста письма бюро лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру.

В июле Шумер направил обращение главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что российское приложение FaceApp якобы может угрожать национальной безопасности США. По словам сенатора, любые фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, связанную с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». По мнению бюро, российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров. Примером таких приложений ФБР называла FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab.

«Технически это возможно, но это большая угроза для бизнеса разработчика. Если кто-то узнает о наличии «троянца», будут проблемы», – сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.