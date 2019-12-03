ФБР нашло «контрразведывательную угрозу» в российском мобильном ПО

ФБР считает, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу», следует из текста письма бюро лидеру демократов в Сенате США Чаку Шумеру.

В июле Шумер направил обращение главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что российское приложение FaceApp якобы может угрожать национальной безопасности США. По словам сенатора, любые фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия пользователя, передает РИА «Новости».

В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, связанную с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». По мнению бюро, российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров. Примером таких приложений ФБР называла FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab.

Напомним, в июле лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного российской компанией Wireless Lab.

Руководство Вооруженных сил Великобритании призвало военных не использовать приложение FaceApp из-за опасений, что данные солдат якобы могут оказаться в руках российских спецслужб.

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