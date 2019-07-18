В США испугались российского приложения

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного российской компанией Wireless Lab.

Об этом говорится в письме Шумера, опубликованного на его странице в Twitter.

«Будет очень удручающе, если щепетильная личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США», – приводит содержание обращения ТАСС.

Шумер считает, что FaceApp, штаб-квартира которого находится в Петербурге, «может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан».

Сенатор пояснил, что FaceApp использует технологию искусственного интеллекта, которая позволяет изменять внешность и возраст человека на цифровой фотографии.

С его точки зрения, факт расположения FaceApp в России «поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран».

Онлайн-портал TechCrunch опубликовал разъяснение, полученное от Wireless Lab. В компании заявили, что большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после времени загрузки, а для обработки поступают только те снимки, которые выбрал сам пользователь.

Компания заверила, что не продает и не делится данными пользователей со сторонними лицами или организациями, исключение касается «аналитических инструментов третьей стороны, предназначенных для того, чтобы помогать замерять траффик и тренды».

The New York Times отмечает, что FaceApp стремительно набирает популярность среди американских пользователей. Например, внешность на снимках меняли рэпер Дрейк, поп-группа Jonas Brothers, бывший баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд и британский шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Гордон Рамзи.

Эксперты в области компьютерной безопасности, опрошенные NYT, подчеркнули, что тревога сенатора является преувеличенной.