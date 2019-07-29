Британских военных предостерегли от использования FaceApp

Руководство Вооруженных сил Великобритании призвало военных не использовать приложение FaceApp из-за опасений, что данные солдат могут оказаться в руках российских спецслужб.

Как пишет издание Daily Express, военнослужащих предупредили, чтобы они не использовали FaceApp из-за того, что личные данные солдат якобы «могут попасть в руки российских шпионов».

«Настройки в приложении позволяют ему сохранять личную информацию и фотографии. Если такого рода вещи попадут в чужие руки, то их можно использовать, чтобы отследить пользователя. Высшее руководство считает, что шпионы могут запустить реверсивный поиск любых картинок, пропущенных через приложение», – передает RT сообщение источника в минобороны Великобритании.

Тем временем, официальный представитель минобороны сообщил, что в ведомстве всегда призывали проявлять максимальную осторожность в интернете, особенно тех, которые запрашивают доступ к личным данным».

Тем не менее создатель FaceApp Ярослав Гончаров заявил, что его компания никогда не передает получаемые изображения третьей стороне, а большинство фотографий удаляются в течение двух суток.

Приложение FaceApp, разработанное российская компания Wireless Lab, переживает новую волну популярности. Многие пользователи публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, какими они будут в старости.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, однако американские интернет-пользователи резко раскритиковали его за это.

Журналист и блогер Максим Кононенко, комментирую инициативу Шумера газете ВЗГЛЯД, отметил, что «опасение должно вызывать не приложение FaceApp, а то, что американские сенаторы полные придурки».

Однако позже в Германии также призвали отказаться от использования данного приложения.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад напугало российское приложение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД