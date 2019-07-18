Американцы раскритиковали сенатора США за придирки к российскому FaceApp

Американские интернет-пользователи резко раскритиковали лидера демократов в Сенате Конгресса США Чака Шумера, который обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с требованием разобраться с российским приложением FaceApp, которое якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны.

«Хахаха, американский АНБ получил больше конфиденциальной информации о нас, чем русские. Это просто попытка политического бойкота, основанного на иррациональном «страхе». Это будущее, конфиденциальность защищена только в том случае, если вы защищаете его сами. Сеть общедоступна, и все большие данные полезны для алгоритмов», – пишет программист Opera Software Джимми Браун. Его слова приводит «Царьград».

«О боже, я рад, что я оставил это в покое, не плачь, когда ты увидишь себя по телевизору в России – грабящим чертов банк», – иронизирует другой пользователь

«Но для Facebook было окей продавать информацию миллионов пользователей?» – саркастически спрашивает Shiro T poison.

Напомним, Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного российской компанией Wireless Lab.