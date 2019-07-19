Вторая страна сочла российское приложение FaceApp угрозой

Уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер посоветовал отказаться от использования приложения FaceApp, созданного российской компанией Wireless Lab.

Кельбер заявил, что через это приложение персональными данными пользователей может завладеть третья сторона, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет, к примеру, о местоположении или информации об устройстве.

Как отметил Кельбер, условия использования FaceApp не до конца ясны. Вызывают опасения и те, кто могут стоять за приложением.

Ранее лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и федеральную торговую комиссию оценить последствия приложения для мобильных устройств FaceApp.

По мнению Шумера, FaceApp, штаб-квартира которого находится в Петербурге, «может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан».

При этом американские интернет-пользователи резко раскритиковали сенатора.