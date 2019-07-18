Кононенко оценил страхи американского сенатора из-за российского приложения FaceApp

«Опасение должно вызывать не приложение FaceApp, а то, что американские сенаторы полные придурки», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он оценил заявления лидера демократов в Сенате США Чака Шумера об опасности российского мобильного приложения FaceApp, ставшего популярным в Америке.

«И эти люди, между прочим, имеют полномочия по объявлению войны, вот чему надо ужасаться, – сказал журналист и блогер Максим Кононенко. – А не тому ужасаться, что какое-то приложение, которое коверкает фотографии, какие-то там данные упрет. Так что я бы на месте американских пользователей беспокоился не о мобильном приложении, а о том, кого они выбирают в Конгресс и в Сенат».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного российской компанией WirelessLab.

Шумер считает, что FaceApp, штаб-квартира которого находится в Петербурге, «может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан».

Американские интернет-пользователи резко раскритиковали сенатора.