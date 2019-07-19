Запад испугался российских технологий старения

Российское приложение FaceApp, которое умеет состаривать лица пользователей, перепугало американского сенатора Чака Шумера и немецкого комиссара по защите данных Ульриха Кельбера. Шумер пожаловался на программу в ФБР, утверждая, что так Москва шпионит за американцами. А Кельбер увидел опасность в людях, которые могут стоять за приложением. По мнению экспертов, история с FaceApp показала Западу совсем другую угрозу.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения FaceApp. Уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер посоветовал отказаться от использования приложения FaceApp, созданного российской компанией Wireless Lab. Последние несколько дней весь мир буквально сходит с ума от функции этого приложения, которое научилось «старить» фотографии любого человека. При этом качество изображения крайне реалистично, а сама внешность рисуется комплементарно, поэтому многим пользователям хочется показать публике себя в будущем.

Создал приложение наш программист, бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров, чья компания Wireless Lab базируется в Петербурге. Добавим, что приложение FaceApp появилось в магазинах приложений еще в 2017 году и сначала не вызвало большого ажиотажа.

Приложение также использует многие другие фильтры, например, «молодит», накладывает улыбки, меняет пол. Приложение стремительно набирает популярность и среди американской аудитории. Например, новой функцией уже воспользовались рэпер Дрейк, поп-группа Jonas Brothers, бывший баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд и британский шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Гордон Рамзи.

Чак Шумер считается вторым человеком в лагере демократов после спикера нижней палаты парламента Нэнси Пелоси. И вот такой влиятельный политик испугался, что приложение нанесет удар по безопасности США. «Будет очень удручающе, если щепетильная личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США», – написал Шумер в своем Twitter.

Шумер считает, что приложение «может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан», потому что оно, уточнил политик, использует для изменения внешности технологию искусственного интеллекта. С его точки зрения, факт расположения разработчика приложения FaceApp в России «поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран».

Создатель приложения сразу попытался успокоить страхи Шумера о том, что FaceApp использует без разрешения снимки пользователей и якобы передает их данные третьим лицам. «Мы загружаем только ту фотографию, которую выбрал пользователь для редактирования, и никогда не переносим другие изображения со смартфона в облако», – терпеливо объяснял Гончаров американскому журналу Forbes.

По словам программиста, обработка большей части снимков в облаке избавляет пользователей от необходимости повторно загружать фотографии при каждом редактировании. Юзеры в любой момент могут удалить все свои данные из приложения. Гончаров добавил, что большинство фотографий стираются с серверов компании в течение 48 часов после загрузки. «Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам», – подчеркнул Гончаров.

Опасение сенатора не разделяют и в профессиональной среде. Газета The New York Times приводит мнения экспертов в области компьютерной безопасности, которые назвали тревогу сенатора преувеличенной.

То, что Шумер явно перегнул палку, считают американские интернет-пользователи. «Ха-ха-ха, американский АНБ получил больше конфиденциальной информации о нас, чем русские. Это просто попытка политического бойкота, основанного на иррациональном «страхе». Это будущее, конфиденциальность защищена только в том случае, если вы защищаете его сами. Сеть общедоступна, и все большие данные полезны для алгоритмов», – пишет программист Opera Software Джимми Браун.

«О боже, я рад, что оставил это в покое, не плачь, когда ты увидишь себя по телевизору в России – грабящим чертов банк», – иронизирует другой юзер. «Но для Facebook было окей продавать информацию миллионов пользователей?» – саркастически спрашивает Shiro T poison.

Забавно, что на Западе все же зазвучал и одинокий голос в защиту Шумера. Причем, из уст «профильного» политика. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер выразил тревогу «нехваткой информации о разработчике» приложения и неясностью о том, какую именно информацию собирает FaceApp.

«Здесь вы передаете фото себя или другого человека, которое поддается биометрическому анализу, третьей, неизвестной стороне», – сказал Кельбер. Похоже, уполномоченный тоже не в курсе, что жители нашей планеты сами выложили в социальных сетях в общей сложности уже миллиарды своих фотографий и никому этот факт до сих пор не мешал.

В России не преминули потроллить наивного сенатора Шумера. Блогер Максим Кононенко назвал Шумера «полным придурком».

«И эти люди, между прочим, имеют полномочия по объявлению войны, вот чему надо ужасаться,

– напомнил Кононенко газете ВЗГЛЯД. – А не тому ужасаться, что какое-то приложение, которое коверкает фотографии, какие-то там данные упрет. Так что я бы на месте американских пользователей беспокоился не о мобильном приложении, а о том, кого они выбирают в Конгресс и в Сенат».

Другие российские эксперты также попытались заочно растолковать сенатору азбучные истины Интернета. «По большому счету мы живем в мире, где у компании Google накапливаются профили жителей России. В приложении FaceApp накапливается информация о пользователях где-то еще, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по интернету Герман Клименко. – Несет ли эта информация что-то критически важное для пользователей? Являются ли лица персональными данными, это вопрос. И скажем так, у сенаторов и у наших, и у американских, и у политиков во всем мире такие вопросы вызывают массу беспокойств».

Пользователи сами выкладывают в соцсетях свои фотографии, и непонятно, должны ли быть защищены эти данные каким-то образом или не должны, задался вопросом собеседник. Например, известен спор соцсети «В контакте» с компаниями, которые собирают в открытом доступе данные пользователей из профилей – являются ли эти профили персональными данными?

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«Не знаю, что в голове у американского сенатора, который обратился в ФБР по поводу мобильного приложения FaceApp. Но я плохо себе представляю сценарий, при котором моя фотография сейчас и обработанная посредством приложения в фотографию «через 20 лет» нанесет какой-то ущерб мне или моей стране. Мне кажется, здесь больше паранойя, но это связано с меняющимся укладом вообще в мире. С так скажем, четвертой промышленной революцией и внутренним конфликтом пожилых и молодых», – поделился Герман Клименко.

Впрочем, споры по этому поводу вспыхивают и в нашей стране, отметил Клименко. «Так что этакая паранойя. Причем на уровне возраста менее 50 лет ее нет, а среди людей старше 50 она есть. Мне кажется, кроме времени, ничего эту тенденцию не успокоит. А так? Да, интересно узнать реакцию людей на современные тренды» – заключил Герман Клименко.