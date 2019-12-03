Касперская оценила заявление ФБР о «контрразведывательной угрозе» от российского ПО

«Технически это возможно, но это большая угроза для бизнеса разработчика. Если кто-то узнает о наличии «троянца», будут проблемы», – сказала газете ВЗГЛЯД гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская. Так она прокомментировала заявление ФБР о том, что российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

«Приложение, которое снимает лица и превращает их в какие-то смешные или состаренные картинки, имеет доступ только к облачному хранилищу, где сохраняются эти фотографии, – сказала сооснователь «Лаборатории Касперского», генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская. – А как оно получит доступ к устройствам – непонятно».

Если только предположить у этого приложения наличие какого-либо троянского функционала, продолжила эксперт. Технически это возможно, но для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, нужно разбираться в коде приложения. Удаленно судить об этом довольно сложно, сказала Касперская.

«Я знаю, как это устроено у нас в государстве, и я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы коммерческая компания использовала какие-то прогосударственные инструменты. Попытка вот так вот внедрить вирусное приложение мне представляется крайне маловероятной», – подчеркнула сооснователь «Лаборатории Касперского».

Это очень большая угроза для бизнеса разработчика этого приложения. Если кто-то узнает о наличии «троянца», будут большие проблемы, добавила она.

«И второе. Антивирусный софт, установленный на мобильном устройстве, скорее всего бы среагировал на загрузку такого приложения. Если идет постоянное обратное обращение к серверу, то антивирус безусловно бы среагировал», – заключила Наталья Касперская.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой тезис следует из текста письма бюро лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру.

В июле Шумер направил обращение главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что российское приложение FaceApp якобы может угрожать национальной безопасности США. По словам сенатора, любые фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, связанную с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». По мнению бюро, российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров. Примером таких приложений ФБР называла FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab.

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