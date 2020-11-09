Дуда утвердил договор об усилении военного сотрудничества Польши и США

Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. В церемонии подписания в Варшаве приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Збигнев Рау, посол США в Польше Джоржетт Мосбахер.

Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в конце августа текущего года. Документ предусматривает, в частности, увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США, передает РИА «Новости».

Так, согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.

Отмечается, что в рамках соглашения Польша, в свою очередь, обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тыс. солдат, в частности базу беспилотных летательных аппаратов. На данным момент в Польше расквартированы около 5 тыс. американских солдат.

Напомним, договор между правительствами Польши и США об усилении военного сотрудничества подписали в польской столице. Свои подписи поставили государственный секретарь США Майкл Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.