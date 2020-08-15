Польско-американский договор об усилении военного сотрудничества подписали в Варшаве

Договор между правительствами Польши и США об усилении военного сотрудничества подписали в польской столице. Свои подписи поставили государственный секретарь США Майкл Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.

Церемония подписания прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Анджея Дуды, передает ТАСС.

Договором предусматривается увеличение американского военного контингента в Польше, а также придание американскому военному присутствию постоянного статуса.

Глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович заявил в интервью Польскому агентству печати, что около 1 тыс. американских военнослужащих будут дополнительно размещены в республике после подписания договора.

«Нас радует решение американских партнеров разместить на территории Польши главную штаб-квартиру командования пятого корпуса армии США, которая станет важнейшим центром командования США такого рода на восточном фланге НАТО», – добавил он.

Чапутович подчеркнул, что не следует связывать размещение дополнительных американских войск в Польше с решением об их выводе из ФРГ: «Подразделения, уходящие из Германии, будут дислоцированы в других частях Европы».

«Усиление присутствия США в нашей стране – это отдельный процесс, который мы долгое время осуществляем. Он имеет одну цель – укрепление безопасности Польши», – отметил министр.

Блащак заявил ранее в субботу, что «15 августа - важный день для польской армии, день подписания договора об увеличении численности войск США в Польше».

«Договор предусматривает постоянное присутствие в Польше войск США – как сухопутных войск, так и военно-воздушных сил и спецназа», – уточнил он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США испытывают на Польше новую модель отношений с «союзниками».

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