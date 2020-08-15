Польско-американский договор об усилении военного сотрудничества подписали в Варшаве

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15 августа, суббота | Последнее обновление — 13:19 | vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко
Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска
Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса
Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко
Владимир Зеленский вдохновил террористов
За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?
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Белорусы пошли по польскому пути
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
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