США испытывают на Польше новую модель отношений с «союзниками»

Взгляд
10 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
Разделы

Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
Перейти в раздел…

Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным Валерий Шарифулин/ТАСС
«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.  Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Перейти в раздел…

Белорусссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В центре Минска задержаны несколько десятков человек
    Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив Эксперт оценил вероятность отключении интернета в Белоруссии из-за границы Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем Роспотребнадзор подтвердил выработку иммунитета к COVID-19
    ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов Игорь Димитриев: Семен Пегов выяснял судьбу 33 россиян в Минске ЦБ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»
    КГБ Белоруссии заявил о готовящемся покушении на Тихановскую Вирусолог дал прогноз по тяжести второй волны COVID-19 в России Названы самые опасные для здоровья профессии Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой

    позиция кандидата


    Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста в Белоруссии

    свидетельские показания


    Опубликовано видео с Ефремовым за рулем сразу после аварии

    деофшоризация экономики


    Кипр принял условия России по налоговому соглашению

    Видео

    массовые беспорядки


    Белоруссия перешла на осадное положение

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Проект Zetta


    Что нужно для создания электромобилей в России

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?

    США испытывают на Польше новую модель отношений с «союзниками»

    Польша выражает бурную радость по поводу перспектив размещения в стране американских войск    10 августа 2020, 20:10
    Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты получат от Польши большие деньги – и не просто так, а за то, что они еще не так давно делали совершенно даром. Речь идет о размещении в Польше дополнительного американского воинского контингента. И Вашингтон, и Варшава отлично понимают, что это делается вовсе не для «сдерживания России». В таком случае – зачем это нужно и тем и другим?

    «Защищаем. Дорого». Именно такое объявление за подписью президента США Дональда Трампа сейчас можно увидеть на мировой внешнеполитической доске. Соединенные Штаты не просто монетизируют свои союзнические отношения – они начинают выстраивать их на совершенно новых основаниях. Вашингтон превращается из мирового полицейского в мирового наемника.

    Дожал

    Взять для примера Европу. Относительно недавно Соединенные Штаты объявили о выводе значительной части контингента из Германии. Дональд Трамп и не скрывал, что делает это в качестве наказания Берлину, не желавшему повышать уровень оборонных расходов до 2% от ВВП. «Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России. Что за ерунда вообще?» – написал президент Соединенных Штатов у себя в «Твиттере».

    Тогда многих удивило, что часть из выводимых 12 тыс. солдат отправлялась в Штаты, часть передислоцировалась в Бельгию и Италию – но при этом ничего не перепало Польше. Притом что вопрос с увеличением американского контингента в Польше казался решенным.

    На самом деле он был решен принципиально, но поляки с американцами не договорились о деталях – условиях размещения и сумме, которую Польша готова компенсировать за американские расходы на содержание базы. Трамп четко понимал, что может выдоить из поляков почти все, что хочет – ведь это размещение было нужно Варшаве гораздо больше, чем самим Соединенным Штатам. Не в военном плане, а в политическом. И вовсе не для «сдерживания России», а для повышения политического статуса Польши во внутриевропейских делах.

    Польские власти хотят, чтобы их соседи, а также западноевропейские страны признали за Варшавой как минимум роль лидера всей Восточной Европы – а для этого им нужно показать, что Польша является «любимой женой» Соединенных Штатов в регионе, что за Польшей маячит «вашингтонский обком». Что польские власти являются правой рукой Вашингтона и реализуют интересы США как в Восточной Европе, так и на постсоветском пространстве.

    Для самого Трампа риски от такого образа минимальны. В военном плане американским солдатам ничего не угрожает (в нападение России на НАТО верят только умственно отсталые люди), а в политическом передача в аренду полякам войск США не мешает американскому контролю над Европой. Скорее даже помогает, разделяя ЕС изнутри. Поэтому Трамп и был принципиально готов на сделку и просто выжидал, пока поляки выложат все возможные злотые.

    По всей видимости, они не выдержали и выложили. В начале августа (через считаные дни после того, как было объявлено о выводе войск из Германии не в Польшу) Вашингтон и Варшава завершили наконец переговоры о заключении договора об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Которое, по словам представителей американского посольства в Варшаве, «обеспечит легальные рамки, инфраструктуру и справедливое распределение бремени в деле углубления нашего оборонного сотрудничества».

    Глава Пентагона Марк Эспер уверен: это соглашение «поможет сдерживанию России, усилит НАТО, укрепит веру в нас наших союзников. Кроме того, наше присутствие в Польше – на восточном фланге НАТО – увеличит наше стратегическое и оперативное пространство для маневра».

    Сам текст соглашения будет опубликован в середине августа, но его параметры уже примерно понятны. В Польшу будут передислоцированы часть командования и разведывательных структур 5-го армейского корпуса армии США.

    «Кроме того, предполагается размещение центра боевой подготовки, эскадрильи беспилотников в городе Ласк и подразделения спецназа США в городе Люблинец», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Всего – около тысячи военнослужащих. По некоторым данным, поляки все-таки согласились оплачивать как минимум большую часть стоимости размещения, а возможно, даже почти всю стоимость. На данный момент, напомним, в Польше на ротационной основе находится примерно 4,5 тыс. американских военных.

    Мальчики по вызову

    Если сделка действительно будет заключена и окажется настолько выгодной для Вашингтона, как предполагают эксперты, то «польский случай» может стать основой для кардинального пересмотра американских союзов по всему миру. Проще говоря, Вашингтон устроит аукцион: будет опираться на тех союзников, которые больше заплатят.

    Нынешние главные друзья США – Германия, Франция, Южная Корея, Япония и другие – оказались уж слишком своевольными. Американские власти раздражены тем, что эти государства пользуются американским военно-политическим прикрытием, но при этом отказываются платить за него достойную цену.

    Германия не хочет повышать расходы на оборону до 2% ВВП, Южная Корея – резко (до нескольких миллиардов долларов с нынешних 850 млн) повышать расходы на содержание 28 тыс. американских солдат, японцы (всегда платившие за союз многомиллиардными закупками) решили отказаться покупать новейшую систему ПРО за 4,2 млрд долларов.

    Поэтому Трамп, а вместе с ним и другие американские политики, призывает помогать лишь тем партнерам, кто готов эту помощь достойно оплачивать и строго следовать в русле американских интересов.

    У этой стратегии есть три серьезных минуса. Во-первых, «укрепление наших альянсов является основной стратегии национальной обороны. Россия и Китай выигрывают от того, что США отделяются от наших ближайших союзников», – объясняют Трампу эксперты из американского Центра стратегических и международных исследований. При всем уважении к Польше и другим будущим «нанимателям», статус и возможности Берлина как союзника США гораздо выше, чем у Варшавы. И если бы Штаты пытались искать с союзниками симбиоз интересов, а не требовать денег и послушания за свою помощь (отказа от сотрудничества с Ираном и Россией, например), то американские внешнеполитические возможности усилились бы.

    Во-вторых, Штатам нужно как-то убедить малые и средние страны (особенно авторитарные) в том, что американские союзники будут вести себя в чужом доме прилично. Что в обмен на деньги и следование в фарватере американской внешней политики Штаты будут предоставлять военно-политическую крышу и при этом не требовать уступок по внутриполитическим вопросам. Не привязывать продолжение помощи (за которую им уже заплатили) к требованию проведения внутриполитических реформ, не говоря уже о попытках прямой смены режима.

    Таких гарантий сейчас Вашингтон дать не может – лишь очень богатые союзники наподобие Саудовской Аравии могут защититься от американского вмешательства (как показало дело Джамаля Хашогджи).

    Другие же новые или желающие выйти на новый уровень сотрудничества друзья США (Индия, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Вьетнам и т. п.) всегда будут находиться под дамокловым мечом. Польша (у которой амбиции давно застилают разум и христианско-консервативно-антиевропейско-русофобский режим которой в принципе устраивает американцев) является тут исключением.

    По сути, есть лишь один способ убедить остальных под этим мечом жить: вселить в них страх. США – и это третий минус – должны отказаться от претензий на роль мирового полицейского и превратиться в глобального поджигателя. Страну, которая будет постоянно провоцировать Россию, Иран, Китай на более агрессивные действия, затем пугая этими «агрессорами» их соседей в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Средней и Восточной Азии.

    А чем более конфликтным будет мир, тем более неуютно малые и средние страны будут чувствовать себя без американской крыши. И тем больше они готовы будут заплатить за приезд американских «мальчиков по вызову» в форме цвета хаки.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •