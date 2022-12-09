Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина СБУ устроила проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков 9 декабря 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita. Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию. Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений. Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский. Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков. Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф. В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ 8 декабря 2022, 21:59 Текст: Кристина Цыцура

Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье. Украинский бизнесмен Ахметов назвал «закон об олигархах» Зеленского захватом власти Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский прикрывает реформами попытку захвата власти 8 декабря 2022, 22:04

Фото: Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку узурпировать власть в стране, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post. Бизнесмен заявил, что отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно, не принимая популистские законы, пишут «Известия». Ахметов отметил, что его мнение разделяют и другие представители бизнеса на Украине. Он также указал, что закона об «олигархах» нет ни в США, ни в Евросоюзе, когда составляются незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Бизнесмен назвался крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине, попросив не называть себя олигархом. Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса на Украине. В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр. После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет. Новости СМИ2 Медведев указал на причину отметить Зеленского 8 декабря 2022, 17:16

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинского лидера Владимира Зеленского нужно отметить за то, что он отказывается от переговорного процесса с российской стороной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров, указал Медведев в своем Telegram-канале. Это позволяет России «без лишних вопросов» и без размена на ненужные компромиссы «доделать всю работу до конца», полагает запред Совета безопасности Напомним, в среду американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Зеленского. В Кремле отметили, что признание украинского лидера человеком года полностью отражает западный тренд на русофобию. Путин заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины 8 декабря 2022, 15:57 Текст: Алексей Дегтярев

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС. По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ. «Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он. «Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства. В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре. В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо. Новости СМИ2 В ЛНР выявили наращивание группировки ВСУ на Артемовском направлении Офицер ЛНР Марочко заявил о ежедневно прибывающих на Артемовское направление сотнях бойцов ВСУ 8 декабря 2022, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

На Артемовское направление каждый день направляют порядка 360-500 новых украинских военных, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Каждый день на это направление прибывают ротно-тактические группы, батальонно-тактические группы численностью приблизительно в 360-500 человек, заявил Марочко в эфире «Радио России», передает ТАСС. Ранее в четверг он сообщал, что украинская ротно-тактическая группа в ходе попытки наступления на Сватовском направлении была поражена огнем своей артиллерии. В Британии назвали Зеленского не «человеком года», а «разжигателем войны» В Британии назвали Зеленского не «человеком года», а «разжигателем войны года» 8 декабря 2022, 15:37 Текст: Кристина Цыцура

В Британии читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать украинского президента Владимира Зеленского «человеком года». Отмечается, что политик не заслужил этот статус, предложив свои варианты званий для Зеленского. Например, пользователь под ником sunking101 предложил статус «разжигатель войны года», также был вариант «актер года». Еще один читатель указал, что если бы он получал бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи, то тоже смог бы стать «человеком года», как Зеленский, передает РИА «Новости». Пользователь Shirlannn указал, что все, что делает президент Украины, так это просит деньги и оружие. «Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придется терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест, а также толпы беженцев, поскольку Зеленский делал все возможное, чтобы спровоцировать конфликт с Россией», – подытожил TheGreatUnknown. Ранее американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». Новости СМИ2 Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо 9 декабря 2022, 11:55

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. «На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо. В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное в ДНР 8 декабря 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные у населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике попытались пойти на прорыв на бронемашинах Mastiff, сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев. Наступление у села Водяное отбили бойцы отдельного разведывательного батальона спецназначения морской пехоты «Спарта» и отдельного штурмового батальона «Сомали», сказал Киселев, передает ТАСС. Также им оказывала поддержку 238-я артиллерийская бригада. Всего со стороны ВСУ участвовало 15 единиц техники, включая БМП, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и британские броневики Mastiff. В четверг Минобороны сообщало, что российские военные за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих Украины, также был сбит украинский вертолет Ми-8. Новости СМИ2 Кличко объявил об утверждении в Киеве «бюджета выживания» на 2023 год Мэр Киева Кличко поздравил депутатов городского совета столицы Украины с принятием «бюджета выживания» на 2023 год 9 декабря 2022, 00:44 Текст: Антон Никитин

Мэр столицы Украины Виталий Кличко поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «бюджета выживания» на 2023 год. Кличко, которого процитировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации, поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «сбалансированного» финансового документа – «бюджета выживания», который, по словам градоначальника столицы Украины, поможет обеспечить критически важные статьи расходов, передает ТАСС. В документе говорится, что доходы бюджета Киева запланированы в размере более 66,3 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов), расходы – 65,6 млрд (1,7 млрд долларов). Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине 8 декабря 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС. Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году. Новости СМИ2 Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда 9 декабря 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей. Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости». Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег. «Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману. Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. В Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия Николаевский подпольщик: Чистой воды в городе нет, хлеб дают раз в три дня 9 декабря 2022, 08:26 Текст: Александра Юдина

Без того сложная ситуация с продовольствием города Николаева на Украине становится хуже с каждым днем, сообщил активист местного подполья. По его словам, с каждым месяцем, неделей и днем в городе обстановка ухудшается: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды. Кроме того, раз в три дня выдают хлеб и раз в неделю – консервы. Причем хлеб привозят с завода «Киевхлеб», который по дороге в Николаев становится настолько черствым, что его невозможно есть, передает РИА «Новости». В подполье также рассказали, что местные власти сократили социальные расходы, даже пособия по безработице. Стоящих на учете в службе занятости снимают через 90 дней и перестают платить пособие. «Люди не живут, а просто выживают», – подчеркнули местные жители. Активисты из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою помощь. Подпольщик также показал видеоряд неба над Николаевым, снятый жителями города. Небо окрашено в цвета российского флага, а снимающая видео женщина произносит: «Бело-сине-красный». Ранее активисты николаевского подполья рассказали, что полиция города отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского. Новости СМИ2 Нидерланды выделили деньги на ремонт энергоинфраструктуры Украине Правительство Нидерландов объявило о выделении 18 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины 9 декабря 2022, 01:21 Текст: Антон Никитин

Правительство Нидерландов окажет Украине помощь в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро, сообщили в пресс-службе кабмина европейской страны. Как отмечается в документе, помощь будет включать в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения Украины. В общей сложности Нидерланды выделили 180 млн евро, чтобы помочь Украине пережить зиму. Из них 18 млн евро будет использовано на восстановление жизненно важной инфраструктуры. Другие детали, такие как время и пункты назначения поставок, не сообщаются по соображениям безопасности, передает ТАСС. В конце ноября стало известно о планах США создать рабочую группу по восстановлению энергосистемы Украины. Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема на Украине фактически перестала существовать. В ЛНР рассказали о безуспешной попытке прорыва ВСУ на Соледарском направлении 8 декабря 2022, 20:37 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные предприняли неудачную попытку пройти на Соледарском направлении, уничтожена техника и личный состав ВСУ, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Попытку прорыва предотвратили артиллеристы 6-го полка 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, уничтожено три единицы боевой техники, ликвидированы экипажи боевых машин, в каждой из которых – минимум два-три человека, цитирует Филипоненко ТАСС. На всех направлениях в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР наносятся точные удары по технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он. Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день. Новости СМИ2 Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.