Арестович признал родным русский язык

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что говорит с детьми на родном русском языке

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признался, что общается со своими детьми дома на русском языке, и раскритиковал украинский языковой закон.

В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» Арестович объяснил, почему разговаривает дома на русском языке. По его словам, он не может петь песни детям на не родном языке, потому что не хочет фальшивить, когда держит ребенка на руках, но часть поет на украинском, потому что специально их выучил. Также Арестович признался, что отдал детей в украинские садики и школы, и два дня неделю разговаривает с ними на украинском языке, передает РИА «Новости».

Советник офиса украинского президента высказался о языковом законе на Украине, который предусматривает наказание за неиспользование украинского в быту

По его словам, закон принуждает к «стукачеству», но не дает привилегии тем, кто разговаривает и использует украинский язык.

Напомним, Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Согласно документу, украинские граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что добровольно получивших российские паспорта украинцев планируется судить за государственную измену.