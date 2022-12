В США Зеленский получил «поцелуй Иуды»

В Конгрессе США президенту Украины в буквальном смысле целовали руки. А те политики, кто выразил скепсис по поводу визита гостя, подверглись травле. При этом даже сторонники Зеленского в Америке подчеркивают: своих целей он не достиг. Это шоу нужно было для другого. И оно рискует закончиться трагично если не для Зеленского, то для Украины.

Визит Владимира Зеленского США стал мероприятием не столько политического, сколько пропагандистского характера с прозрачными целями и предсказуемым результатом. Хотя режим в Киеве жизненно зависит от поставок западной помощи, для президента США Джо Байдена этот вояж был важнее, чем для самого Зеленского.

Технически президент Украины свои обязательства перед принимающей стороной выполнил: сыграл главную роль в шоу (и сыграл по-своему ярко, это не умеет), получил заранее оговоренный гонорар - очередной пакет военной помощи на общую сумму в 1,7 млрд долларов, который включает зенитно-ракетные комплексы Patriot. Их Зеленский выпрашивал у США и конкретно у Конгресса с марта, когда выступал перед американским парламентом впервые - тогда еще в онлайн-формате.

Теперь у конгрессменов был настоящий корпоратив, как до ковида - с личным присутствием знаменитого на весь мир шоумена. Но сценарий, с каким он работал, мог бы быть и интереснее: никаких сюрпризов, никаких сенсаций, минимум домашних заготовок (очевидно, времени на подготовку было мало).

Один из наиболее запомнившихся эпизодов - тот, в котором уходящий спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, принимая от Зеленского украинский флаг, поцеловала ему руки. На это обратили многие журналисты, и в целом ощущение складывается такое, будто следили они в основном за руками.

Например, самая популярная на телевидении США «говорящая голова» (из тех, кто говорит о политике) Такер Карлсон возмущается тому, что большинство Конгресса встретило украинского президента овациями: «Неужели мы настолько не уважаем свою страну, чтобы аплодировать этому? Что не так с нами? Что не так с нашими руководителями?»

Либеральные комментаторы, напротив, ругают тех, кто аплодировать Зеленскому отказался. Показателен материал Newsweek, в котором позорят двух республиканцев - членов Палаты представителей: вместо того, чтобы хлопать и восторгаться, конгрессмены Мэтт Гетц и Лорен Боберт во время речи Зеленского пялились в свои смартфоны.

Подобное внимание к чужим рукам похвально, учитывая, что все участники этого сюжета мошенничают - каждый на свой манер, скрывая за этим шоу свои истинные цели.

Зеленский скрывает меньше всех, если не считать того, что прямо врет о перспективах ВСУ и ставит фантастические условия для окончания боевых действий (возврат Украине Крыма, например). Однако он правда рассчитывает на программу американской помощи в 45-48 млрд долларов, о которой упомянул. Это, так сказать, потолок желаемого заработка за выступления в будущем сезоне, который должен мотивировать артиста.

Забавно, что голосование по расходной части бюджета США на будущий год, в котором уже заложены эти траты, было неожиданно перенесено вскоре после выступления Зеленского по инициативе республиканца Майка Ли. Задержка это вроде как почти техническая. Но при должном промедлении до января состав Конгресса успеет обновиться, и республиканцы, получившие по итогам выборов большинство в Палате представителей (но не Сенате), получат еще и возможность урезать «хотелки» Зеленского.

Правда, сэкономить много у них вряд ли получиться. Видимая задача республиканцев - как бы откликаться на опасения и претензии избирателей, которые устали от инфляции на фоне трат на ВСУ. В то же время, нынешняя внешняя политика США - это именно двухпартийная политика, а не только личная война Байдена с Россией.

Республиканцы так же, как и демократы, не заинтересованы в проигрыше США в конфликте за Украину и понимают, что нынешние траты с лихвой окупятся в будущем, например, за счет поставок газа в Европу и миграции европейского производства в энергетически рентабельную Америку. Для населения, которое своего «светлого будущего» не понимает и тяготится актуальными издержками, консерваторы выступают, как психотерапевты: все, мол, видим, все проверим, интересы нации в обиду не дадим.

Но суть политики не изменится: США продолжат финансировать затягивание конфликта на Украине, когда надо - деньгами, когда - надо оружием, медленно повышая ставки. Именно так президент России Владимир Путин и оценил намерение поставить в ВСУ комплексы Patriot - как намеренное затягивание конфликта.

То, что «пэтриотов» Зеленский получит только после колядования длинной в девять месяцев, а гораздо более жирный кусок в 45 с лишним миллиардов завис во времени и пространстве, - в числе причин, по которым наиболее влиятельные издания Америки называют вояж президента Украины не особо успешным, подчеркивая: своих целей он так не достиг. Такова оценка и The New York Times, и The Washington Post, также известной как «сливной бачок ЦРУ». На ней они буквально-таки настаивают, успевая восхищаться и Зеленским, и Украиной, и Пелоси, и Байденом. У либеральных СМИ особая повестка, которую, прикрывая Демократическую партию, они параллельно отрабатывают сразу не нескольких уровнях.

С одной стороны, им нужно держать население в тонусе. Объяснять, что поддержка Украины - дело национальной важности и путь добра, а Владимир Зеленский герой и «наш человек».

С другой, приходится успокаивать тех американцев, кто волнуется за бюджет и за то, как бы такая политика не привела к военному противостоянию с Россией. Им демонстрируют, что президент Байден слышит их, что по миру не пустит, что из ума от любви к Украине не выжил и контролирует ситуацию. То есть удовлетворяет далеко не все просьбы Зеленского и лишь ограниченно щедр.

Президент США действительно отказался усиливать ВСУ еще более современными и дорогими «вундервафлями». Но объяснил это не уникальностью технологий, не их стоимостью и, разумеется, не своей стратегией поддержания конфликта малыми средствами, а тем, что это может вызвать раскол в рядах НАТО и даже распад блока. Именно это, оказывается, удерживает Байдена от безоговорочной поддержки Киева в его «священной борьбе с агрессором».

Кстати, мало кто - и в России, и на Западе, несмотря на псевдосенсационный посыл, воспринял эти слова серьезно и стал разбираться, кто там готов отколоться от НАТО на самом деле. Очевидно же, что это просто отговорка. Когда киевскому режиму действительно будет необходима более дальнобойная артиллерия для своего выживания, он ее получит, несмотря на любые возражения в НАТО. А сейчас у Белого дома нет причин спешить, тем более, если цель прямо противоположная - продлевать боевые действия на Украине.

Третья задача ориентированных на демократов СМИ в том, чтобы республиканцы, особенно траписты-изоляционисты, не получали политических очков на недовольстве населения тем, что своим уровнем жизни ему приходится делиться с украинцами. Отсюда травля Мэтта Гетца и Лорен Боберт в СМИ и социальных сетях, которую признает даже Newsweek.

Кстати, фокус на этих двоих приоткрывает еще одно обстоятельство информационного шоу - важное, но чисто внутриполитическое для США.

Оба неоднократно критиковали траты на Украину, но не они единственные - их ни наиболее яркими, ни наиболее известными критиками Киева в Конгрессе не назовешь. Оба выражали скепсис в связи с речью Зеленского, но тоже - не в первых рядах. Зато, помимо партии и того, что сидели рядом, попав в кадр со своими смартфонами, их объединяет еще кое-что - штат Флорида.

Гетц представляет Флориду в Палате представителей, а Боберт оттуда родом. Эта дама, известная своим консервативным подходом к вопросам владения оружием, прежде была «трамписткой». Но после того, как бывший президент был осознан как главный виновник неубедительного выступления республиканцев на выборах, отреклась от него и теперь поддерживает Рона Десантиса.

То есть губернатора Флориды, лидера «консервативного сопротивления» на юге США, надежду республиканцев, наиболее вероятного кандидата от партии на президентских выборах 2024 года, прежде «трамписта», но теперь скорее конкурента Дональда Трампа.

Властями и либеральными СМИ США он постепенно переосознается как главный противник скорого будущего. Но борьба с ним затруднена тем, что бороться пытаются не первый год: какой только компромат ни искали, на выходе одни пузыри. Это выгодно отличает губернатора Флориды от Трампа, поэтому бить приходится по его людям - политикам, которые вокруг него сейчас сплачиваются и претендуют на место в костяке будущей команды Десантиса.

Не надо считать, что Гетц и Боберт в Конгрессе главные украинофобы - не главные. Просто им в известной степени не повезло с патроном, который является основной мишенью.

Зато повезло в том, что они, как и Десантис, политики будущего, поскольку время работает на них: чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше в американском обществе будет скепсиса в отношении Украины и лично Зеленского. Зацелованный уходящей в отставку Пелоси, он наверняка может рассчитывать на теплое место в Америке при любом исходе конфликта. Если успеет туда сбежать, конечно.

После визита в США его задача не меняется и не изменилась бы, если б остался в Киеве: необходимо изображая героя и продлевать боевые действия за счет спонсоров, пока на это будет хватать украинцев и «лишней» территории. Когда начнется дефицит того и другого, он станет бесполезен в качестве героя, окончательно став авантюристом - тем, кто своей политикой довел Украину до катастрофы.

Если получится, американцы «своего сукина сына», конечно, прикроют. А если не получится, то повторится афганский кейс. Вряд ли кого-то из тамошних союзников США целовала в Конгрессе Пелоси, но это означает только то, что они избежали «поцелуя Иуды».