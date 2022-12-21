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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

Если ситуацию на фронте для Киева не удастся переломить, это станет поражением лично для Зеленского и Байдена Pete Marovich/Global Look Press,
Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС
Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
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Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...
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Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

    Если ситуацию на фронте для Киева не удастся переломить, это станет поражением лично для Зеленского и Байдена
    		   21 декабря 2022, 08:35
    Фото: Pete Marovich/Global Look Press,
    Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте.

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал его первой зарубежной поездкой с момента начала СВО, если не считать появлений на территориях, которые Россия считает своими (например, Херсон и Артемовск в ДНР). 

    Этот визит нигде и никем не анонсировался, что в условиях боевых действий естественно. Удивляет скорее то, что не было никаких «сливов» в прессу: ни один источник не проговорился, хотя за эксклюзивную информацию из Киева сейчас готовы платить крупнейшие СМИ Запада.

    В ночь на среду эти «источники» одновременно прорвало. Сразу несколько изданий утверждают, что в Америку Зеленский вылетел с военной базы НАТО Рамштайн, расположенной в Германии, причем на американском военном самолете.

    Это говорит в пользу того, что в предприятие был посвящен очень узкий круг лиц, а окончательное решение о нем было принято относительно недавно – по принципу «вчера было рано, завтра будет поздно». «Поздно» в том смысле, что в январе большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса станет республиканским.

    Некоторые «слоны» (это грузное животное – символ Республиканской партии) уже точат ножи на программы помощи Украине, находя их неэффективными и избыточными.

    К сожалению, это не означает, что дотирование киевского режима прекратится, хотя в США именно Палата представителей отвечает за вопросы бюджета. Однако ее новое руководство вряд будет лояльно к политике, дипломатии и расходам команды президента Джо Байдена, какими бы они ни были.

    Уходящий спикер – демократка Нэнси Пелоси разослала конгрессменам письма с просьбой обязательно быть в зале заседаний в среду. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса. Кроме того, анонсирована его встреча с Байденом, но речь в парламенте – гораздо более важное мероприятие. Что характерно, для них обоих.

    Цели Зеленского очевидны – еще больше денег, еще больше оружия, еще больше санкций против России. Он должен убедить скептиков на Капитолийском холме не жадничать: в СМИ фигурирует сумма в 45 млрд долларов, которую якобы должен затребовать президент Украины.

    Байдену он в данной ситуации нужен не как политик, а по первой специальности – как актер, задача которого разжалобить, воодушевить, в общем, как-то обосновать общую политику Вашингтона и Киева в отношении России.

    В том, что сейчас не время для мирных переговоров, Банковая и Белый дом едины. Той же позиции придерживается премьер-министр Великобритании Риши Сунак, что подтвердил накануне, и многие страны Восточной Европы.

    А вот на западе ЕС, особенно в Берлине и Париже, призывают дать дипломатии шанс. Там зреет бунт: немцы и французы заметно подустали и от трат на Украину, и от издержек от противостояния с Россией, а главное – от полной неизвестности в плане того, сколько все это еще должно продлиться.

    В США парируют: столько, сколько потребуется. Несмотря на щедрые транши в абсолютных цифрах, Америка потратилась на противодействие СВО не так сильно, как Европа, более того, кое-что приобрела, включая европейскую промышленность, которую сейчас открыто сманивает за океан, где газ дешевле, и европейские средства, выделяемые на покупку газа, – теперь именно Соединенные Штаты стали главным поставщиком голубого топлива в Евросоюз.

    Но издержки все-такие есть – для населения, пострадавшего от инфляции и постоянно провоцируемого все новыми и новыми тратами на Киев. Один из самых ярких критиков такой политики внутри США – сенатор от Кентукки Рэнд Пол – опубликовал красноречивую фотографию: груду из 4 тыс. страниц бюджета, который конгрессмены должны изучить за три дня до принятия.

    Таблички рядом как бы предупреждают: «Осторожно, 1,7 трлн опасного долга!»

    Это психологическое давление имеет электоральный отклик. Его явно неспособен удовлетворить Дональд Трамп, которого пора списывать со счетов, но более молодой и успешный «трампист» способен. Для Демократической партии важно, чтобы скепсис американцев не усиливал оппозицию и чтобы политика в отношении российско-украинского конфликта оставалась двухпартийной, какой является и сейчас.

    Это то, что важно понимать в России: нам противостоят не Байден, не Трамп, не демократы или республиканцы по отдельности, а Соединенные Штаты в целом. Однако для Белого дома «голубиная» линия с мирными переговорами и сдерживанием ВСУ стала бы признанием внешнеполитического провала и того, что Россия оказалась сильнее, чем ожидалось.

    Все неудачи ВСУ на фронте и любую отдачу по американской экономике оппозиция будет ставить в вину демократам. Но республиканские конгрессмены хотят не столько оставить Зеленского один на один с Россией и выйти из украинского проекта, сколько сделать механизм расходования помощи с стороны США более подконтрольным и прозрачным.

    Скорее всего, вскоре на Капитолийском холме появятся специальные комиссии – по аналогии с той, которая была во времена Второй мировой войны и сократила расхищения при реализации программы ленд-лиза для СССР. Помощь от этого не прекратилась, наоборот, стала эффективнее.

    Но в главном текущий курс Госдепа – это все-таки двухпартийная политика, и выступление Зеленского в Конгрессе призвано это подчеркнуть, а не задрапировать. От него ждут, что он снимет уныние, расхвалит Байдена, в очередной раз припугнет Запад Россией (которую ВСУ, по его заверениям, непременно сдержат и одолеют, если им должным образом помогать).

    Возможны разные сюрпризы пропагандистского характера. То, что Зеленский знает толк в пиаре и в капитанских конкурсах КВН, сомнению не подлежит. Его гонораром за выступление и подставленное Байдену информационное плечо, по информации Associated Press, станут системы противоракетной обороны Patriot на общую сумму в 2 млрд долларов, а также управляемые авиационные бомбы JDAM. Решение якобы уже принято, но под вопросом сроки реализации поставок: пентагоновским наставникам еще предстоит обучить украинцев пользоваться этой системой.

    Если ни эти, ни прочие меры американской поддержки не смогут переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, это станет поражением не только Украины, лично Зеленского и лично Байдена, а США как мирового гегемона.

    Весьма любезно со стороны киевского гостя оформить этот итог на будущее. Не так уж многие в этом мире страстно желают поражения именно Украины, но вот поражения США, чьи претензии на роль жандарма опостылели, действительно хотели бы многие.

    Зависит это преимущественно от Вооруженных сил РФ. И что бы ни писали о них сейчас в США и Европе, следует помнить: у победы всегда много союзников, пусть даже мнимых. Однако в случае поражения Зеленский, вопреки той же народной мудрости, в одиночестве не останется – эту чашу с цикутой придется делить со всеми Соединенными Штатами.   

     
     
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