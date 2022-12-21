Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал его первой зарубежной поездкой с момента начала СВО, если не считать появлений на территориях, которые Россия считает своими (например, Херсон и Артемовск в ДНР).

Этот визит нигде и никем не анонсировался, что в условиях боевых действий естественно. Удивляет скорее то, что не было никаких «сливов» в прессу: ни один источник не проговорился, хотя за эксклюзивную информацию из Киева сейчас готовы платить крупнейшие СМИ Запада.

В ночь на среду эти «источники» одновременно прорвало. Сразу несколько изданий утверждают, что в Америку Зеленский вылетел с военной базы НАТО Рамштайн, расположенной в Германии, причем на американском военном самолете.

Это говорит в пользу того, что в предприятие был посвящен очень узкий круг лиц, а окончательное решение о нем было принято относительно недавно – по принципу «вчера было рано, завтра будет поздно». «Поздно» в том смысле, что в январе большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса станет республиканским.

Некоторые «слоны» (это грузное животное – символ Республиканской партии) уже точат ножи на программы помощи Украине, находя их неэффективными и избыточными.

К сожалению, это не означает, что дотирование киевского режима прекратится, хотя в США именно Палата представителей отвечает за вопросы бюджета. Однако ее новое руководство вряд будет лояльно к политике, дипломатии и расходам команды президента Джо Байдена, какими бы они ни были.

Уходящий спикер – демократка Нэнси Пелоси разослала конгрессменам письма с просьбой обязательно быть в зале заседаний в среду. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса. Кроме того, анонсирована его встреча с Байденом, но речь в парламенте – гораздо более важное мероприятие. Что характерно, для них обоих.

Цели Зеленского очевидны – еще больше денег, еще больше оружия, еще больше санкций против России. Он должен убедить скептиков на Капитолийском холме не жадничать: в СМИ фигурирует сумма в 45 млрд долларов, которую якобы должен затребовать президент Украины.

Байдену он в данной ситуации нужен не как политик, а по первой специальности – как актер, задача которого разжалобить, воодушевить, в общем, как-то обосновать общую политику Вашингтона и Киева в отношении России.

В том, что сейчас не время для мирных переговоров, Банковая и Белый дом едины. Той же позиции придерживается премьер-министр Великобритании Риши Сунак, что подтвердил накануне, и многие страны Восточной Европы.

А вот на западе ЕС, особенно в Берлине и Париже, призывают дать дипломатии шанс. Там зреет бунт: немцы и французы заметно подустали и от трат на Украину, и от издержек от противостояния с Россией, а главное – от полной неизвестности в плане того, сколько все это еще должно продлиться.

В США парируют: столько, сколько потребуется. Несмотря на щедрые транши в абсолютных цифрах, Америка потратилась на противодействие СВО не так сильно, как Европа, более того, кое-что приобрела, включая европейскую промышленность, которую сейчас открыто сманивает за океан, где газ дешевле, и европейские средства, выделяемые на покупку газа, – теперь именно Соединенные Штаты стали главным поставщиком голубого топлива в Евросоюз.

Но издержки все-такие есть – для населения, пострадавшего от инфляции и постоянно провоцируемого все новыми и новыми тратами на Киев. Один из самых ярких критиков такой политики внутри США – сенатор от Кентукки Рэнд Пол – опубликовал красноречивую фотографию: груду из 4 тыс. страниц бюджета, который конгрессмены должны изучить за три дня до принятия.

Таблички рядом как бы предупреждают: «Осторожно, 1,7 трлн опасного долга!»

Это психологическое давление имеет электоральный отклик. Его явно неспособен удовлетворить Дональд Трамп, которого пора списывать со счетов, но более молодой и успешный «трампист» способен. Для Демократической партии важно, чтобы скепсис американцев не усиливал оппозицию и чтобы политика в отношении российско-украинского конфликта оставалась двухпартийной, какой является и сейчас.

Это то, что важно понимать в России: нам противостоят не Байден, не Трамп, не демократы или республиканцы по отдельности, а Соединенные Штаты в целом. Однако для Белого дома «голубиная» линия с мирными переговорами и сдерживанием ВСУ стала бы признанием внешнеполитического провала и того, что Россия оказалась сильнее, чем ожидалось.

Все неудачи ВСУ на фронте и любую отдачу по американской экономике оппозиция будет ставить в вину демократам. Но республиканские конгрессмены хотят не столько оставить Зеленского один на один с Россией и выйти из украинского проекта, сколько сделать механизм расходования помощи с стороны США более подконтрольным и прозрачным.

Скорее всего, вскоре на Капитолийском холме появятся специальные комиссии – по аналогии с той, которая была во времена Второй мировой войны и сократила расхищения при реализации программы ленд-лиза для СССР. Помощь от этого не прекратилась, наоборот, стала эффективнее.

Но в главном текущий курс Госдепа – это все-таки двухпартийная политика, и выступление Зеленского в Конгрессе призвано это подчеркнуть, а не задрапировать. От него ждут, что он снимет уныние, расхвалит Байдена, в очередной раз припугнет Запад Россией (которую ВСУ, по его заверениям, непременно сдержат и одолеют, если им должным образом помогать).

Возможны разные сюрпризы пропагандистского характера. То, что Зеленский знает толк в пиаре и в капитанских конкурсах КВН, сомнению не подлежит. Его гонораром за выступление и подставленное Байдену информационное плечо, по информации Associated Press, станут системы противоракетной обороны Patriot на общую сумму в 2 млрд долларов, а также управляемые авиационные бомбы JDAM. Решение якобы уже принято, но под вопросом сроки реализации поставок: пентагоновским наставникам еще предстоит обучить украинцев пользоваться этой системой.

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Если ни эти, ни прочие меры американской поддержки не смогут переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, это станет поражением не только Украины, лично Зеленского и лично Байдена, а США как мирового гегемона.

Весьма любезно со стороны киевского гостя оформить этот итог на будущее. Не так уж многие в этом мире страстно желают поражения именно Украины, но вот поражения США, чьи претензии на роль жандарма опостылели, действительно хотели бы многие.

Зависит это преимущественно от Вооруженных сил РФ. И что бы ни писали о них сейчас в США и Европе, следует помнить: у победы всегда много союзников, пусть даже мнимых. Однако в случае поражения Зеленский, вопреки той же народной мудрости, в одиночестве не останется – эту чашу с цикутой придется делить со всеми Соединенными Штатами.