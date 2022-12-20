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Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
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Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной на подтвержденный факт расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны ВСУ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
По его словам, подобная реакция говорит о циничной и беспринципной позиции комиссара. Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ справедливо жесткого осуждения действий украинских карателей, передает РИА «Новости».
В ООН 2 декабря начали расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.
Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Бойцы ВСУ испугались ужесточения ответственности за невыполнение приказов
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о панике в рядах ВСУ из-за ужесточения уголовной ответственности за невыполнение приказа
Украинские военнослужащие испугались ужесточения мер уголовной ответственности за невыполнение приказов, они просят родственников устраивать пикеты в военкоматах и госучреждениях Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно информации его разведки, украинские военные активно обсуждают проект закона №8271 в Уголовном кодексе Украины, который должен регламентировать «особенности несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке», передает ТАСС.
В частности, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности бойца ВСУ за невыполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, а также самовольное оставление воинской части или места службы и дезертирство.
Отмечается, что украинские военные называют законопроект узакониванием противоправных действий со стороны киевского командования. Кроме того, согласно новому законопроекту, обжаловать обвинения стало почти невозможно. По словам Марочко, многие бойцы ВСУ звонят родственникам и просят их «пикетировать военкоматы и госучреждения».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине
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Предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены ролью Белоруссии в СВО. По ее словам, Вашингтон следит за «расстановкой сил России, в том числе в Белоруссии», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс призвал «с иронией» относиться к заявлению президента России Владимира Путина о нежелании «поглотить» Белоруссию. По версии США, Россия уже «пытается силой поглотить соседнюю страну». Вашингтон утверждает, что Белоруссия якобы «фактически уступила свою независимость и суверенитет России».
Напомним, в Минске состоялись белорусско-российские переговоры в расширенном составе с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
Отметим, что Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Географические задачи специальной военной операции изменились только после того, как Киев сорвал переговоры, а население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказалось за воссоединение с Россией.
Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки
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Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.
«Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.
«При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.
«Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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В России оценили призыв главкома ВСУ ужесточить наказание за дезертирство
Родион Мирошник: Неповиновение и дезертирство в ВСУ подтолкнуло власти Украины к карательным мерам
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Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
«Если смотреть на статистику, то армия, существовавшая на Украине до начала СВО, уже уничтожена. Официальный Киев скрывает свои реальные потери, но в общей сложности убиты уже свыше 100 тыс. человек, об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Кроме того, насчитывается также порядка 300 тыс. раненых, из которых не больше половины потенциально смогут вернуться на поле боя. Призывать новых военных все сложнее, поскольку многие покинули страну», – продолжает собеседник.
«При этом в рамках неофициального соглашения с Западом Киев должен непрерывно поставлять на фронт живую силу фактически в обмен на военную технику. А желающих идти воевать попросту нет», – акцентирует дипломат.
Мирошник указал, что для «выполнения своей части договора командование ВСУ уже начало применять карательные меры». «Они используют заградотряды, насильственно мобилизуют граждан, запугивают население и даже устраивают показательные расстрелы перед строем», – настаивает он.
«Теперь Залужный пытается легализовать более жесткие наказания на законодательном уровне. И единственное, что тормозит процесс, – выбор трактовки. Ведь офису Зеленского надо облечь это решение в патриотическую форму», – говорит собеседник.
«В противном случае такое решение вызовет недовольство как в обществе, так и в рядах военных. Я не удивлюсь, если спецслужбам дадут отдельную команду, чтобы те пресекали на корню любое негодование», – предполагает дипломат.
«Вместе с тем я бы не стал недооценивать численность противника. Да, есть бреши, которые Залужному надо затыкать. В основном это касается Артемовска, Угледара, Соледара и Марьинки, где идет настоящая мясорубка. Но потенциал противника в живой силе я бы не стал недооценивать», – заключил Мирошник.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание за неповиновение в ВСУ
Залужный обратился к Зеленскому с просьбой ужесточить наказание украинских военных за невыполнение приказов
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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Залужный поддержал принятый Верховной радой проект закона об ужесточении наказания за эти действия. По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50%
Кличко сообщил об увеличении дефицита электроэнергии в Киеве до 50% в результате повреждения энергосистемы дронами
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В результате атак повреждена энергосистема Киева и Киевской области, дефицит электроэнергии вырос до 50%, сообщил мэр города Виталий Кличко. В ДТЭК подтвердили 10-часовые отключения света.
Кличко признал, что в ходе утренней атаки в понедельник «некоторые из дронов все-таки повредили» энергосистему. По его словам, Киев «живет в остром дефиците энергоснабжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в Facebook* сообщил, что длительные отключения электроэнергии – «10 часов без света» – в Киеве «реальны на сегодняшний день». Он не смог сказать, когда удастся вернуться к «стабилизационным» отключениям. По его словам, в результате повреждения очередного инфраструктурного объекта света нет на большей части правого берега столицы и в отдельных районах области, передает ТАСС.
Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры. Власти Киевской области сообщили, что в регионе также повреждены объекты критической инфраструктуры.
В Госдуме ответили на обращение Пригожина по захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
Спикер ГД Володин призвал не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК
На фронте все равны, нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих, тем более героев, погибших за Родину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью, передает РИА «Новости» ответ спикера Госдумы на обращение бизнесмена, основателя «Группы Вагнер» Евгения Пригожина.
«На фронте все равны», – заявил Володин.
Он указал, что закон об участниках боевых действий должен распространяться на всех военнослужащих, и пообещал, что комитет по обороне подготовит соответствующее предложение.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Санкт-Петербурге отказались хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, по данным СМИ, у добровольца не было официального статуса военнослужащего или сотрудника силовых ведомств. Мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью «За отвагу». Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.
Генсек ООН пояснил свои слова о переговорах между Россией и Украиной
Генсек ООН Гутерриш считает, что добиться мира на Украине можно в 2023 году
Есть надежда, что в 2023 году завершится конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам Гутерриша, он не видит возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, но вместе с тем очень надеется, что в 2023 году мир на Украине будет достигнут, передает ТАСС.
Ранее генсек ООН заявил об отсутствии возможности для переговоров России и Украины.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией.
Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в большинстве регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.
Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги объявлен в Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».
Ранее воздушная тревога прозвучала в восточных регионах Украины.