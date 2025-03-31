Эксперт предложила россиянам схему разделения сбережений

Эксперт Рокотянская предложила россиянам делить сбережения между рублем и валютой

Tекст: Алексей Дегтярев

Рокотянская в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что такое соотношение подходит для долгосрочных инвестиционных портфелей.

Покупка наличной валюты в настоящее время не приносит значительной выгоды из-за широких банковских спредов и сложностей с куплей-продажей. Эксперт отметила нужность наличной валюты для зарубежных поездок и покупок.

С инвестиционной точки зрения Рокотянская рекомендовала обратить внимание на валютные облигации, которые выпускаются в российской инфраструктуре и предполагают хорошую доходность, а расчеты по ним производятся в рублях по курсу Центробанка на дату платежа.

Эксперт также отметила, что такие облигации можно продать в любой момент без потерь накопленного купонного дохода, что предоставляет инвесторам гибкость в управлении инвестициями.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков.