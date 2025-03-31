Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Эксперт предложила россиянам схему разделения сбережений
Эксперт Рокотянская предложила россиянам делить сбережения между рублем и валютой
Необходимо распределять свои сбережения, половину следует оставлять в рублях, а вторую половину – в зарубежной валюте, заявила эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская.
Рокотянская в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что такое соотношение подходит для долгосрочных инвестиционных портфелей.
Покупка наличной валюты в настоящее время не приносит значительной выгоды из-за широких банковских спредов и сложностей с куплей-продажей. Эксперт отметила нужность наличной валюты для зарубежных поездок и покупок.
С инвестиционной точки зрения Рокотянская рекомендовала обратить внимание на валютные облигации, которые выпускаются в российской инфраструктуре и предполагают хорошую доходность, а расчеты по ним производятся в рублях по курсу Центробанка на дату платежа.
Эксперт также отметила, что такие облигации можно продать в любой момент без потерь накопленного купонного дохода, что предоставляет инвесторам гибкость в управлении инвестициями.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков.