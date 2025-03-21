Набиуллина: ЦБ не будет вмешиваться в курс валют банков

Эксперт объяснила промышленный и духовный рост Костромской области

Политолог Кислицына: Костромская область при губернаторе Ситникова отлично адаптировалась к санкциям

Tекст: Олег Исайченко

«Президент Владимир Путин уделяет очень большое внимание сохранению исторической памяти, неразрывно связывает дальнейшее развитие России с ее культурным наследием. Это своего рода ценностный фундамент нашего общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

Собеседница напомнила о согласии главы государства с просьбой губернатора Костромской области Сергея Ситникова оказать поддержку в праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря в 2030 году. «Как отметил глава региона, речь идет не просто о туристическом месте, а о объекте духовной силы России. Президент дал всем институтам власти четкий сигнал: бережное отношение к историко-культурному наследию нашей страны является безусловным приоритетом его политики», – подчеркнула эксперт.

«В целом, за 13 лет в статусе главы региона Ситников проявил себя как грамотный и эффективный управленец, ориентированный на повышение качества жизни местного населения. Особенные успехи отмечаются в лесопромышленном комплексе, создании комфортной и безопасной дорожной сети. Кроме того, за последние пять лет в регионе построено 1,5 млн кв. м. жилья», – перечислила она.

«Качественно изменилась социальная политика. Регион одним из первых принял комплексную программу поддержки участников СВО и членов их семей. Ситников лично встречается с бойцами и узнает об их проблемах и потребностях. Все это характеризует управленческую стратегию его команды как человекоцентричную», – продолжила аналитик.

«При поддержке федерального центра экономика области устойчиво развивается на фоне санкций. Повышение ВРП обеспечивается позитивной динамикой в обрабатывающей промышленности и машиностроении. В 1,6 раз выросло производство транспортных средств и оборудования, металлообработка увеличилась на 43,3%», – детализировала политолог.

«Производительность труда в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза. Команде Ситникова удалось адаптировать важнейшую для региона лесопромышленную отрасль к санкциям. Появляются новые рынки сбыта – Китай, Турция, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. Как результат, по данным за январь-май 2024 года производство выросло на 13,5%», – резюмировала Кислицына.

Ранее Ситников доложил Путину о мерах поддержки участников СВО, проектах в области промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, состоянии сферы образования и подготовке кадров. Особое внимание было уделено местному здравоохранению и демографии.

Ситников рассказал о помощи подшефным десантным полкам, участвующим в СВО – более восьми тысяч семей бойцов находятся на сопровождении властей региона. Им оказываются традиционные формы поддержки, а также выдаются земельные участки независимо от наличия жилья.

Говоря об экономике и благосостоянии населения, Ситников отметил, что за последние четыре года в регион поступило 185 млрд рублей инвестиций, а доля населения с доходами ниже прожиточного уровня снизилась до 8,7%, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 42%.

«Очень хорошо себя зарекомендовала программа «Социальный контракт», особенно в сельской местности, где люди начинают заниматься мелкотоварным производством, молочным, производством крафтовых сыров. Вот здесь люди просто «выстреливают», семьи входят в хорошую зону благополучия», – указал он.

Губернатор поблагодарил Путина за проект «Безопасные качественные дороги», благодаря которому были приведены в полное нормативное состояние 1,2 тыс. км дорог.

В завершение Ситников попросил одобрения президента на участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. «Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат», – ответил Путин.