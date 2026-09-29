У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Медведев: Вероятность ввергнуть мир в конфликт сейчас самая высокая с 1945 года
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о беспрецедентном росте угрозы глобального столкновения из-за русофобской политики европейских государств.
«Вероятность ввергнуть в мир в новый конфликт сейчас самая высокая с 1945 года», – написал Медведев в своем Telegram-канале, отметив русофобскую позицию европейских политиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Медведев раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку украинского руководства.
Зимой политик отметил сохранение крайне высокого риска начала глобальной войны.