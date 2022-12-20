Украинских дезертиров поднимают против Зеленского

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20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...
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Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...

Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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    Украинских дезертиров поднимают против Зеленского

    Украинская власть борется с дезертирством различными методами, вплоть до бессудных расстрелов
    		   20 декабря 2022, 17:30
    Фото: NURPHOTO/REUTERS
    Текст: Василий Стоякин

    Дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского?

    На Украине развернулась борьба вокруг «закона о дезертирах». Причем она оказалась настолько острой, что главком ВСУ Валерий Залужный изменил своей практике воздерживаться от публичных заявлений. 19 декабря он записал эмоциональное обращение к президенту Украины Зеленскому с просьбой подписать законопроект 8271, ужесточающий ответственность военнослужащих за невыполнение приказа.

    По мнению Залужного, «армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а «отказники» могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того, и это ключевое, оголенные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них».

    Законопроект был принят Радой во втором чтении еще 13 декабря (проект подготовлен в мае). Проектом предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины. В этих поправках исключается назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, и освобождение от отбывания наказания с испытанием в случаях неповиновения, невыполнения приказа, угрозы или применения силы против командира, самоволки или дезертирства.

    Законопроект, с самого начала имевший славу скандального, тут же встретил отпор. 15 декабря была опубликована петиция к президенту Зеленскому с просьбой ветировать законопроект. За сутки она набрала уже более 30 тыс. голосов, тогда как для рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч. По мнению авторов петиции, в случае принятия закона «командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений».

    Судя по всему, появление петиции вызвало обеспокоенность военного командования. В поддержку проекта высказались начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и советник офиса президента Алексей Арестович.

    Насколько дезертирство сегодня распространено в украинской армии? Объективных данных о количестве украинских военнослужащих, покинувших свои воинские части, нет. С украинской стороны эти данные засекречены. Но нельзя не обратить внимание на важные особенности процесса.

    Законопроект о борьбе с дезертирством появился на Украине еще в мае, когда ситуация для ВСУ выглядела критической. Фактически украинское командование разменивало жизнь бойцов теробороны на время, нужное для подготовки и перевооружения резервов. В это время среди украинских военнослужащих пошел вал видеозаписей для социальных сетей с жалобами на командование, которое их бросило.

    Сейчас, однако, проблема дезертиров в ВСУ столь остро не стоит – по крайней мере, никакого вала публичных обращений по данному поводу не наблюдается. Последний раз жаловались на командование бойцы 58-й ОМБР в сентябре. В ноябре акции протеста родственников военнослужащих 24-й ОМБР проходили во Львове – требовали от властей вернуть домой пленных, выдать тела погибших или выяснить судьбу пропавших без вести. Частота появления таких сюжетов за последнее время на Украине значительно сократилась.

    Если бы дело было только в дезертирах, то закон приняли бы еще летом. Но тогда военное командование из-за дезертиров не переживало (по крайней мере, публично), и главком ВСУ Залужный с заявлениями не выступал.

    Связано это, очевидно, было с двумя моментами. Во-первых, бегство украинских солдат с передовой с лихвой перекрывалось новыми наборами. Во-вторых, порядок наводился путем бессудных расстрелов, причем убитые списывались на потери от огня противника.

    В чем же дело сейчас? Дело, скорее всего, не в военной, а в политической борьбе. А она на Украине есть, несмотря на наблюдаемое извне объединение политической элиты в борьбе против «российской агрессии». На Украине продолжается жесткое противостояние между региональными элитами и центральной властью, представленной президентом Зеленским и его партией «Слуга народа».

    То, что за протестами украинских мобилизованных стоит определенная организованная сила, видно из целого ряда фактов.

    Например, массового появления однотипных видеозаписей, отсутствия сообщений о привлечении к ответственности инициаторов этих записей, критики действий украинского военного командования и военно-политического руководства в СМИ. В конце концов – необычайно быстрого (за сутки) сбора подписей под соответствующей петицией.

    Кто же на Украине с начала СВО был главным публичным критиком действующей украинской власти? Днепропетровская группа Корбана – Филатова и ее медиаобслуга в виде, например, известного военного журналиста Юрия Бутусова.

    Эта группа обычно связывается с Игорем Коломойским, но она независима от него. А сейчас Коломойский и вовсе старается держаться в стороне от каких-то публичных разборок (его относительное спокойствие гарантировано президентом). Позже к критике Зеленского подключился богатейший человек Украины Ринат Ахметов, обвинивший президента Украины в осуществлении переворота под видом «деолигархизации».

    Украинская власть ответила. В июле главу общественного штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана не пустили на Украину, а в августе украинским журналистам запретили работать непосредственно на фронте.

    Ну и в заключение – инициатива по ужесточению ответственности за нарушения военной дисциплины может быть нужна уже военному командованию Украины. Но вовсе не для борьбы с дезертирством. С Зеленским у Залужного пакт о разделении полномочий: президент не лезет в военные дела, главком – в политические. А вот Корбан с самого начала имел амбиции командовать войсками – на Украине до сих пор дискутируют относительно его роли в Иловайском разгроме.

    Вполне вероятно, что Залужный решает и свои частные вопросы. Например, сваливает на недисциплинированный личный состав вину за отсутствие решительных побед на фронте (от него уже давно ждут взятия Мелитополя или Сватово).

    Так или иначе, внутриполитическая борьба на Украине продолжается, и перед нами одно из ее проявлений. Впереди на Украине парламентские выборы осени 2023 года. По их результатам станет понятно, удалось ли Зеленскому завершить деолигархизацию, подавить сопротивление «региональных баронов» и не появились ли политические амбиции у главкома Залужного... Похоже, сейчас все будут обвинять всех в недостаточно эффективном сопротивлении «российской агрессии», а следствием, вполне вероятно, станет политический кризис пока еще в значительной мере единой украинской власти.

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