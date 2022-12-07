Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет

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7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
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Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Как отнять имущество США в России

У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет

    		    7 декабря 2022, 17:50
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

    Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции.

    «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.

    «Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин.

    Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных.

    Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

    Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
    		    7 декабря 2022, 13:15
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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    Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении
    Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении

    7 декабря 2022, 13:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС.

    Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях

    7 декабря 2022, 13:22

    Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины.

    Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах.

    Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

    В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (16)
    Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
    		    7 декабря 2022, 17:23
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не выполняли свои задачи, поэтому Москва вынужденно отказалась от сотрудничества с ними, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия многократно обращалась в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, заявил Путин, говоря о 8-летнем нарушении прав жителей Донбасса Украиной. «Но там – во многих из них во всяком случае, в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, – делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства..

    «И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят», – отметил Путин.

    По словам президента, все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи.



    «Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире», – заявил глава государства. 

    По его мнению, существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. «В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – заявил Путин.

    Коментарии (16)
    Марочко: Украина ежедневно теряет до батальона на Артемовском направлении

    7 декабря 2022, 11:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек.

    По словам Марочко, ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди украинских военных появились первые случаи обморожений, участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний.

    Ранее Марочко рассказал, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе.

    Коментарии (2)
    Путин назвал значимые результаты спецоперации
    Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть
    		    7 декабря 2022, 18:25
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС.

    «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!»

    Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

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    Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР

    7 декабря 2022, 13:33

    Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков.

    С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
    Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть

    7 декабря 2022, 12:42

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.

    Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

    Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.

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    Путин заявил о готовности России защищать себя всеми имеющимися средствами

    7 декабря 2022, 17:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия ориентируется на мирные механизмы, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем это делать разными способами и средствами», – передает его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что прежде всего Москва будет ориентироваться на мирные средства, но при этом готова защищаться всеми имеющимися средствами.

    В ходе заседания Путин также заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств.

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    Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

    7 декабря 2022, 15:52

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.

    Согласно указу, передает ТАСС, начальнику Главного штаба – первому заместителю командующего ВКС России Виктору Афзалову присваивается звание генерал-полковника, а командиру Ленинградской военно-морской базы Андрею Салошину – звание контр-адмирала. Также заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергей Побирохин получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Владимир Путин наградил депутата парламента ДНР Марию Пирогову орденом Мужества посмертно.

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    Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса

    7 декабря 2022, 17:44

    Текст: Вера Басилая

    Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ.

    По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

    Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека.

    «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России.

    Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи.

    «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент.

    Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества.

    «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ.

    Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации.

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    Путин заявил об отсутствии массового дезертирства в зоне спецоперации
    Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации

    7 декабря 2022, 18:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами.

    «Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет.

    Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных.

    «У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

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    Путин: ВСУ расстреливают своих военных за уход с боевых позиций

    7 декабря 2022, 18:03

    Текст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные расстреливают перед строем своих солдат за уход с боевых позиций, в российских ВС такого нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства добавил, что в России не только нет ничего подобного.

    Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

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    Путин назвал размер дополнительных выплат медикам первичного звена
    Путин заявил о дополнительных выплатах медикам первичного звена с 2023 года

    7 декабря 2022, 18:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Дополнительные выплаты медикам в первичном звене начнут поступать с января 2023 года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, выплата будет зависеть от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года».

    «В первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», – пояснил Путин.

    В целом глава страны выразил согласие с тем, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда, особенно в первичном звене здравоохранения. Также он добавил, что перед кабмином стоит задача по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, работа идет.

    При этом, заключил он, «надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков».

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    Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации

    7 декабря 2022, 17:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ обсудил темы специальной военной операции и развития законодательства о некоммерческих организациях.

    Глава государства оценил роль членов СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежными СМИ» о спецоперации и разоблачении преступлений Киева.передает ТАСС.

    Путин отметил, что большинство членов совета «заняли абсолютно четкую гражданскую позицию».

    Ранее по решению президента в состав Совета были включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе. 

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