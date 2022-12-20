В России оценили призыв главкома ВСУ ужесточить наказание за дезертирство

Родион Мирошник: Неповиновение и дезертирство в ВСУ подтолкнуло власти Украины к карательным мерам

Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.

«Если смотреть на статистику, то армия, существовавшая на Украине до начала СВО, уже уничтожена. Официальный Киев скрывает свои реальные потери, но в общей сложности убиты уже свыше 100 тыс. человек, об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Кроме того, насчитывается также порядка 300 тыс. раненых, из которых не больше половины потенциально смогут вернуться на поле боя. Призывать новых военных все сложнее, поскольку многие покинули страну», – продолжает собеседник.

«При этом в рамках неофициального соглашения с Западом Киев должен непрерывно поставлять на фронт живую силу фактически в обмен на военную технику. А желающих идти воевать попросту нет», – акцентирует дипломат.

Мирошник указал, что для «выполнения своей части договора командование ВСУ уже начало применять карательные меры». «Они используют заградотряды, насильственно мобилизуют граждан, запугивают население и даже устраивают показательные расстрелы перед строем», – настаивает он.

«Теперь Залужный пытается легализовать более жесткие наказания на законодательном уровне. И единственное, что тормозит процесс, – выбор трактовки. Ведь офису Зеленского надо облечь это решение в патриотическую форму», – говорит собеседник.

«В противном случае такое решение вызовет недовольство как в обществе, так и в рядах военных. Я не удивлюсь, если спецслужбам дадут отдельную команду, чтобы те пресекали на корню любое негодование», – предполагает дипломат.

«Вместе с тем я бы не стал недооценивать численность противника. Да, есть бреши, которые Залужному надо затыкать. В основном это касается Артемовска, Угледара, Соледара и Марьинки, где идет настоящая мясорубка. Но потенциал противника в живой силе я бы не стал недооценивать», – заключил Мирошник.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.

В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.

Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».

Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.

Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».

«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.

Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.

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