Дональд Трамп исчерпал себя как политик

Текст: Дмитрий Бавырин

Рост цен в США местами стабилизировался, а местами даже обратился вспять, что окончательно уничтожило Дональда Трампа как политика. Его «важное сообщение» обернулось фейком, а рейтинг устремился вниз. Он больше не самый популярный республиканец и почти не имеет шансов восстановить позиции. Что же его сгубило? В начале недели Дональд Трамп возвестил, что Америке нужен супергерой, а в четверг будет сделано важное объявление. Анонс сопровождался демонстрацией экс-президента в образе того самого супергероя, который якобы нужен Америке. Это оставило «трамповедов» в растерянности. О своем намерении взять реванш и выдвинуться кандидатом на президентских выборах 2024 года эксцентричный миллиардер уже успел заявить ранее. И обстоятельства складывались для него настолько неудачно, что от «важного объявления» стоило ждать скорее отзыва трамповской кандидатуры, чем чего-то супергеройского. В итоге выяснилось, что у миллиардера своя атмосфера - ему нужны деньги. Теперь все желающие могут купить токен с изображением политика, который при этом работает как лотерейный билет. Призы это ужин с Трампом, созвон с ним, партия в гольф на его личном поле - и так далее. Цена удовольствия - сотка (точнее, 99 долларов, как это принято в маркетинге). Средства поступят в предвыборный фонд кандидата. Примечательно, что эта торговля развернулась сразу после того, как издание The Wall Street Journal опубликовало результаты нового соцопроса среди республиканцев. По ним Трамп не просто начал отставать от своего пока что единственного конкурента-однопартийца - губернатора Флориды Родна Десантиса, а критично ему проигрывает. Если бы праймериз состоялись в ближайшее время, Десантис в среднем по стране получил бы 52% голосов, а Трамп только 38%. Республиканцы хотят второго срока Трампа даже меньше, чем демократы второго срока Джо Байдена: у первого антирейтинг чуть-чуть превышает 60%, у второго чуть-чуть до 60% не дотягивает. Понять республиканцев просто. Трамп хорош, когда он побеждает, вопреки всем и всему. Когда же он проигрывает, причем с хорошими стартовыми позициями (а так было и в 2020-м, года он был президентом, и в ноябре, когда республиканцы недополучили на выборах критичное количество голосов) то превращается в самовлюбленного и ворчливого старика, которого собственные комплексы заботят больше, чем консервативные ценности. На нем тяжелый груз ошибок, не к месту сказанных глупостей и обманутых надежд. И даже если победу в 2020-м у него действительно «украли», он тот, кто дал ее украсть, имея на руках все козыри - от лояльного генпрокурора до миллионов искренних сторонников. Но он не умеет (никогда не умел) проигрывать, поэтому нужно скинуться по 100 долларов на еще один подход миллиардера к «вашингтонскому болоту», которое Трамп обещал «осушить». Впрочем, ставка на «простой народ» это традиционная ставка для Трампа. Бывали времена, когда за него были только его подписчики в Твиттере и разочарованные современностью граждане, а почти все без исключения в политической элите выступали против него. Теперь, когда Трамп уже не свеж, эта ситуация повторяется. Не случайно, что о смене лидера с Трампа на Десантиса первым раструбили в WSJ. Это же издание после выборов в Конгресс назвало экс-президента виновником электорального фиаско. Оно достаточно уважаемое, чтобы на него ориентировались те спонсоры консерваторов, кто может дать на кампанию гораздо больше, чем 99 долларов. И Трамп теперь помечен им, как токсичный актив. WSJ принадлежит Руперту Мердоку - «самому опасному человеку в мире» по версии Джо Байдена. Господин президент не преувеличивает в том смысле, что медиамагнат вложился в консервативные повороты по всему англосаксонсому миру, частью чего стали и избрание Трампа, и Брекзит. Очевидно, больше Мердок не видит смысла ставить на Трампа, напротив, считает его помехой для своих целей. Так оно, скорее всего, и есть. Трамп сейчас кажется чуть ли не единственным видным республиканцем, у которого способен выиграть Байден (пока он тоже якобы планирует переизбираться в 2024 году). Кроме того, Трамп способен расколоть партию, «измотать» своего конкурента на праймериз, стать главным соавтором поражения консерваторов через два года, как это случилось этой осенью. Другое дело - Десантис. Он молод - всего 44, он бывший военный и очень успешный губернатор, что с бывшими военными случается нечасто и в России, и в США. При нем Флорида стала эдаким «полуостровом нормальности» - местом, где берегут спорт от трансгендеров, школы от ЛГБТ-пропаганды, национальную историю от антирасистских разоблачений, а кошельки жителей от «зеленых» налогов. Прибрежный жаркий штат превратился в антипод такого же, но на западном побережье - наглухо либеральной Калифорнии: там все «прогрессивные» инициативы проштамповывают, во Флориде - тормозят. Между Десантисом и калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом развязалось соперничество с долей личной неприязни. Некоторые американские политологи считают, что их поединок перейдет на федеральный уровень, и в финале выборов 2024 года встретятся именно они, а не Байден и Трамп. На эту тему Сейчас миллиардер с непокорными локонами (волосы у него пересаженные, как, впрочем, и у Байдена, полысевшего еще во времена СССР) подошел к финалу своей карьеры, что наотрез отказывается признавать. Не исключено, конечно, что он на ходу меняет свой план и уже готов переключиться на поддержку того же Десантиса, просто на своих условиях и в более подходящий момент (который не факт что настанет - лучшие времена Трампа позади). Возможность для этого есть: опрошенные WSJ сторонники республиканцев уточняли, что готовы проголосовать за Десантиса лишь в том случае, если он продолжит политику 45-го президента. То есть им нужен «трампизм» без Трампа. Это не как ленинизм без Ленина, это менее парадоксально, поскольку свое политическое учение вождь мирового пролетариата действительно создал, а под «трампизмом» каждый понимает что-то свое. На академическом уровне это понятие до сих пор толком не сформулировано. При попытках его описать политологи обычно выделяют популизм, гражданский национализм, умеренный изоляционизм (то есть концентрацию на внутренних проблемах Америки в ущерб роли «мирового жандарма»), снижение налогов (то, что раньше называли «рейганомикой), а также своего рода бунт против культурных элит и навязываемой ими «новой этики» с аббревиатурами от BLM до ЛГБТК+. Десантис позволяет людям поверить, что возвращение «к старой доброй Америке» частично возможно на уровне пусть не всей страны, но хотя бы отдельных штатов. А этой осенью он доказал главное - то, что может не только противостоять демократической повестке, но и побеждать. Ситуация, полностью отличная от «проблемы Трампа»: поддержанные губернатором кандидаты выигрывали даже в тех округах Флориды, где демократы доминировали десятилетиями. Помимо прочего, это означает, что Десантис нравится латиноамериканцам. А без хотя бы ограниченной лояльности этой группы граждан республиканцы больше не смогут выигрывать в некоторых колеблющихся штатах, а значит и в целом по стране, если речь идет о президентских выборах. От Трампа зависит - поможет ли он «старой доброй партии», как еще называют республиканцев, или станет трухлявым пнем на пути Десантиса. В любом случае, хозяин Флориды значительно больше похож на человека, с которым руководству России в будущем предстоит договариваться о новых правилах игры, системе безопасности в Европе и судьбе Украины. Не так уж много оснований думать, что этот разговор созреет раньше 2025 года. Но и Байден, и Трамп вряд ли будут представлять на нем Америку, пусть и по разным причинам. Байден политически не в полной мерее дееспособен. А Трамп политически почти мертв, чего не способна изменить торговля криптокарточками.