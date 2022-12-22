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Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
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Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев
Читатели CNN раскритиковали внешний вид президента Украины Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом в США
Читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне.
На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи сочли это знаком неуважения, выразив недоумение, почему Зеленский не смог купить себе хотя бы нормальную одежду для встречи с президентом США на американской земле, передает РИА «Новости».
Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
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Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
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Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Визит Зеленского в Вашингтон назвали унижением для США
Ведущий Fox News Карлсон назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон унизительным для Соединенных Штатов
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов, выразил мнение ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий американского телеканала возмутился внешним видом президента Украины на заседании Конгресса США, куда Зеленский пришел в свитере цвета хаки и армейских брюках. Карлсон сравнил этот наряд с имиджем управляющего стриптиз-клубом, передает ТАСС.
Ведущий американского телеканала выразил возмущение, что власти США позволяют лидеру иностранного государства, одетому в свитер, стоя на трибуне Конгресса, просить у Вашингтона десятки миллиардов долларов и при этом называть это не благотворительностью, а инвестицией. Карлсон подчеркнул, что у США нет никаких исторических обязательств перед Украиной.
По его словам, сутью произошедшего в Конгрессе было заискивание представителей властей Соединенных Штатов перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из рассыпающейся американской экономики. Карлсон подчеркнул, что невозможно представить более унизительный сценарий для «величайшей страны в мире».
Напомним, американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с президентом США в Белом доме.
Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование
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В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.
Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.
Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».
По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.
Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.
Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.
Данных о том, когда именно было записано видео, нет.
Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
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WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.
По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.
В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.
Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент США Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме допустил оговорку, назвав украинский народ «народом Урана».
Говоря о финансовой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, Байден не смог выговорить выражение Ukrainian people («украинский народ») и произнес его как Uranian people («народ Урана»), передает ТАСС.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
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В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
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Глава Генштаба назвал число пораженных критических объектов на Украине
Глава Генштаба ВС России Герасимов назвал число пораженных критических объектов на Украине
Российские военные за все время спецоперации поразили свыше 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине, это позволило снизить потенциал украинской армии, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Поражение таких критических объектов позволило снизить боевой потенциал ВСУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу украинского ВПК и затруднить военные перевозки, сообщил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает ТАСС.
В начале декабря Минобороны сообщало о поражении системы военного управления ВСУ, объектов оборонного комплекса и объектов энергетики страны. Это позволило прекратить выпуск вооружения на части предприятий, нарушить железнодорожные перевозки техники.
Энергетики объяснили сложность ситуации с электроснабжением в Киеве
Гендиректор YASNO Коваленко: В Киеве не работают 60% трансформаторов, поэтому сеть не позволяет поставлять электричество
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине сложилась в Киеве, где не работает 60% трансформаторов, сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Коваленко сообщил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской), что в Киеве сложилась самая сложная на Украине ситуация с электроснабжением, никаких изменений к лучшему в этой сфере в городе не происходит, передает ТАСС.
Он пояснил, что ключевая проблема с электроснабжением в Киеве сейчас не в нехватке генерирующих мощностей, а в неработающей сети из-за отсутствия 60% трансформаторов. По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы Украины. При этом Коваленко отметил, что при повреждении оставшихся 40% узлов ситуация с электроснабжением в Киеве только ухудшится. Он подчеркнул, что невозможно поставлять электричество там, где нет оборудования.
Во вторник глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества. В тот же день в Киеве ввели аварийные отключения света в связи с проблемами в энергосистеме.
Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.
Шойгу проинспектировал районы расположения российских войск в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции, проверил условия размещения личного состава в пунктах временной дислокации, сообщает Министерство обороны.
Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Также министр обороны проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, Шойгу отправился на передовую, где поблагодарил военнослужащих группировки за образцовое выполнение задач специальной военной операции, и отметил боевое настроение бойцов.
Министру обороны доложили об организации медицинского обеспечения военнослужащих в санчасти, оборудованной в полевых условиях, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.
Сергей Шойгу отметил поддержание в блиндажах температурного режима и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства заявил, что Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач.